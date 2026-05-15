Khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can trốn thuế hơn 34 tỉ đồng tại Thanh Hóa

Theo tài liệu điều tra ban đầu, Công ty TNHH Du lịch và vận tải Vân Anh, địa chỉ tại số 03 Nguyễn Chí Thanh, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực vận tải hành khách tuyến Thanh Hóa - Hà Nội và ngược lại.

Kiểm sát viên VKSND tỉnh Thanh Hóa kiểm sát việc tống đạt Quyết định khởi tố và Lệnh tạm giam đối với bị can Trịnh Thị Vân Anh và Nguyễn Thị Thanh Ngần.

Quá trình hoạt động, từ năm 2024 đến năm 2025, Trịnh Thị Vân Anh (SN 1983, trú tại số 3 Nguyễn Chí Thanh, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty đã chỉ đạo Nguyễn Thị Thanh Ngần (SN 1982, trú tại số nhà 15/154 Phú Thọ 4, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa), Kế toán trưởng thực hiện việc theo dõi doanh thu ngoài sổ sách, chuyển tiền về tài khoản cá nhân và xuất hóa đơn giá trị gia tăng thấp hơn doanh thu thực tế nhằm che giấu doanh thu, trốn nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp. Tổng số tiền thuế bị thất thoát theo tài liệu điều tra xác định là hơn 34,6 tỉ đồng.

Trên cơ sở kết quả xác minh, ngày 23/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Trốn thuế”. Đến ngày 1/5/2026, Cơ quan điều tra tiếp tục ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Thị Vân Anh và Nguyễn Thị Thanh Ngần; đồng thời đề nghị VKSND tỉnh Thanh Hóa phê chuẩn theo quy định pháp luật.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, chứng cứ do Cơ quan điều tra cung cấp, VKSND tỉnh Thanh Hóa nhận thấy, các quyết định và lệnh tố tụng nêu trên có căn cứ, đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự nên đã ban hành quyết định phê chuẩn. Cùng ngày, Cơ quan điều tra đã tổ chức thi hành các quyết định tố tụng theo quy định.