Bắt giam người phụ nữ đứng đầu hệ thống đa cấp Bitharvest

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hương (sinh năm 1965, trú tại phường Bình Trưng, TP.HCM) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”. Hương được xác định là người đứng đầu hệ thống Bitharvest phát triển tại Việt Nam, gây thiệt hại cho nhiều người tham gia với số tiền lớn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 3/2025, Hương móc nối với một người nước ngoài tự giới thiệu tên Hugo, quốc tịch Malaysia, để đưa hệ thống Bitharvest vào Việt Nam. Sau đó, Hương trực tiếp tổ chức phát triển mạng lưới, lôi kéo người tham gia và xây dựng các tuyến thành viên dưới tài khoản của mình.

Đến tháng 4/2025, thông qua Đ.B.T. (sinh năm 1974, trú tại xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên), Hương giới thiệu dự án Bitharvest và vận động chị T.T.T.N. (sinh năm 1977, cùng địa phương) đầu tư.

Ngày 13/5/2025, khi đến thăm người thân tại phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, chị N. chuyển 1,28 tỷ đồng cho T. để mua thiết bị theo mô hình đầu tư được giới thiệu.

Bị can Nguyễn Thanh Hương (đứng giữa, áo màu cam nhạt). (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Sau khi nhận tiền, T. hướng dẫn chị N. lập tài khoản “NGANBTC” thông qua mã giới thiệu của mình. Tài khoản này được kết nối vào hệ thống nhiều tầng, trong đó tài khoản của T. nằm dưới tài khoản của Hương. Người tham gia được yêu cầu tiếp tục giới thiệu, vận động người khác mua thiết bị để nhận hoa hồng.

Đến ngày 3/10/2025, chị N. không thể rút tiền khỏi hệ thống nên liên hệ với T. và Hương. Hai người này thông báo công ty đang bị tấn công mạng. Sau đó, các kênh liên lạc bị chặn, khiến chị N. không thể tiếp tục liên hệ. Qua tìm hiểu, chị N. phát hiện Bitharvest chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp nên trình báo cơ quan chức năng.

Ngày 23/9/2026, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố vụ án hình sự về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”, xảy ra từ ngày 13/5/2025 đến 3/10/2025 tại phường Việt Trì. Hồ sơ sau đó được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ (PC03) để điều tra theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định hoạt động phát triển hệ thống Bitharvest của Hương gây thiệt hại cho 3 cá nhân, gồm chị N., P.T.H. (sinh năm 1993, trú tại xã Gia Lâm, TP Hà Nội) và N.T.T.T. (sinh năm 1994, trú tại phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang). Số tiền thu lợi bất chính được xác định từ 1 tỷ đồng trở lên, thiệt hại gây ra cho người khác từ 1,5 tỷ đồng trở lên.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định hành vi của Hương có dấu hiệu cấu thành tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” theo điểm a, điểm b khoản 2 Điều 217a Bộ luật Hình sự.

Ngày 3/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thanh Hương để phục vụ điều tra. Hiện vụ án đang được tiếp tục làm rõ theo quy định pháp luật.