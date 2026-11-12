Bắt tạm giam 2 Hiệu trưởng ở thành phố Huế

Theo Đảng ủy phường Phú Xuân, ông Dương Quang Nam, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản đã bị bắt tạm giam. UBND phường Phú Xuân phân công ông Nguyễn Cát Hoài Bảo, Phó Hiệu trưởng nhà trường, tạm thời phụ trách, điều hành hoạt động của Trường Tiểu học Trần Quốc Toản.

Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, thành phố Huế

Cùng ngày, lãnh đạo UBND phường Hóa Châu cho biết đã nhận được thông báo của cơ quan Công an về việc bắt tạm giam ông Ngô Hoàng Quốc Dũng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Thành. Chính quyền địa phương đã phân công ông Trần Bá Trai, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Thành điều hành hoạt động của nhà trường.

Trước đó, ngày 11/11, Ban Thường vụ Thành ủy Huế quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với ông Dương Quang Nam, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản và ông Ngô Hoàng Quốc Dũng, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Thành. Theo Ban Thường vụ Thành ủy Huế, 2 cá nhân này đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Các vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu, ảnh hưởng uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị công tác và gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.