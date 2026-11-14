Bắt tạm giam đối tượng cho vay lãi nặng, lập dự án bất động sản “ma” để đòi nợ

Thông tin ban đầu, ngày 5/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của bà N.T.H.L, (SN 1963, trú phường Hòa Cường) liên quan đến việc vay tiền của Trần Thị Hồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Trần Thị Hồng

Từ tháng 6/2022 - 3/2023, Hồng nhiều lần cho bà L. vay tiền, đồng thời nhập các khoản phát sinh từ những giao dịch làm ăn khác vào tiền gốc để tính lãi. Đến ngày 9/3/2023, tổng số tiền gốc và lãi mà Hồng yêu cầu bà L. thanh toán lên đến 20,5 tỷ đồng.

Biết gia đình bà L. có thửa đất khoảng 6.000m² tại khu vực đường Cách Mạng Tháng Tám - Lê Thanh Nghị - Thăng Long, đứng tên ông N.A.K (con trai bà L.), Hồng tìm cách chuyển khoản nợ thành giao dịch góp vốn đầu tư bất động sản.

Mặc dù biết thửa đất đang tranh chấp tại tòa án, không đủ điều kiện triển khai dự án, Hồng vẫn lập nhiều hợp đồng, vi bằng góp vốn vào dự án mang tên “Trung tâm thương mại và căn hộ lưu trú”, yêu cầu bà L. và ông K. ký xác nhận.

Từ khoản nợ 20,5 tỷ đồng, chỉ trong vòng một năm, số tiền Hồng yêu cầu thanh toán đã tăng lên 48,625 tỷ đồng. Cụ thể, sau 6 tháng, khoản tiền này được nâng lên 32 tỷ đồng dưới danh nghĩa “tiền chia cổ phần đợt 1”; đến tháng 3/2024 tiếp tục tăng lên 48,625 tỷ đồng với lý do “bồi thường vi phạm thời hạn thanh toán”.

Khi bà L. không có khả năng chi trả, Hồng sử dụng các hợp đồng góp vốn nói trên khởi kiện tại Tòa án nhân dân khu vực 1 - Đà Nẵng, yêu cầu thanh toán toàn bộ số tiền theo hợp đồng.

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Trần Thị Hồng không hợp tác, phủ nhận việc cho bà L. vay tiền và khẳng định các hợp đồng góp vốn là giao dịch đầu tư có thật. Tuy nhiên, đối chiếu tài liệu, chứng cứ, lời khai của những người liên quan, kết hợp phân tích sao kê tài khoản ngân hàng và dữ liệu điện tử, cơ quan chức năng đã làm rõ bản chất vụ việc.

Kết quả điều tra xác định, dự án “Trung tâm thương mại và căn hộ lưu trú” tại thửa đất 6.000m² hoàn toàn không có thật. Các khoản tiền được thể hiện dưới danh nghĩa chia cổ phần, bồi thường vi phạm hợp đồng thực chất là tiền lãi vay, với mức lãi suất lần lượt 112,195%/năm và 103,9%/năm, cao gấp nhiều lần mức lãi suất tối đa pháp luật cho phép. Tổng số tiền thu lợi bất chính được cơ quan điều tra xác định là 24,025 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dù bà L. chưa thanh toán các khoản lãi nói trên, Hồng vẫn sử dụng những hợp đồng góp vốn giả để khởi kiện, yêu cầu Tòa án buộc bà L. thanh toán. Cơ quan điều tra xác định đây là thủ đoạn nhằm lợi dụng hoạt động tố tụng dân sự để hợp thức hóa khoản lãi vay trái pháp luật.

Phát hiện nhóm người nước ngoài hoạt động lừa đảo qua mạng ở Hải Phòng VOV.VN - Công an thành phố Hải Phòng vừa phát hiện nhóm 5 người nước ngoài có dấu hiệu hoạt động lừa đảo trên không gian mạng, thu giữ nhiều thiết bị điện tử cùng các kịch bản lừa đảo.



