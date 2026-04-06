中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xử phạt xe ô tô đầu kéo hơn 100 triệu đồng vì nhiều lỗi nghiêm trọng

Thứ Hai, 10:56, 06/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) vừa lập biên bản xử phạt xử phạt hơn 100 triệu đồng một xe ô tô đầu kéo vi phạm hàng loạt lỗi nghiêm trọng trên cao tốc.

Chiều 5/4, trong tuần tra, kiểm soát trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) phát hiện xe ô tô đầu kéo mang biển số 43H 073.XX vi phạm hàng loạt lỗi nghiêm trọng khi đang lưu thông qua khu vực xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cũ) .

Làm việc với lực lượng CSGT, tài xế N.T. A (33 tuổi, trú Quảng Trị) không xuất trình được giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

xu phat xe o to dau keo hon 100 trieu dong vi nhieu loi nghiem trong hinh anh 1
Lực lượng chức năng xử lý phương tiện vi phạm

Quá trình kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện  xe không có phù hiệu và chở hàng vượt quá chiều cao cho phép. Với các lỗi trên, tài xế bị xử phạt 16 triệu đồng, trừ 8 điểm Giấy phép lái xe và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Đối với chủ phương tiện (Công ty TNHH MTV Ngân hàng S.G. – Chi nhánh Đ.N), Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính với các hành vi: Đưa phương tiện không có giấy chứng nhận đăng ký xe tham gia giao thông; không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông; để cho người làm công điều khiển phương tiện không có phù hiệu theo quy định; điều khiển phương tiện chở hàng vượt quá chiều cao xếp hàng cho phép. Tổng mức xử phạt đối với chủ phương tiện là 88 triệu đồng. Như vậy, với các lỗi vi phạm nêu trên cả tài xế và chủ phương tiện bị xử phạt 104 triệu đồng.

Clip ghi lại vụ việc. Clip: CSGT 

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết, toàn tuyến cao tốc Phan Thiết – Vĩnh Hảo đã được giám sát bằng hệ thống camera, mọi hành vi vi phạm đều ghi nhận và xử lý.  Từ đầu tháng 4 đến nay, lực lượng chức năng đã xử phạt nhiều tài xế và chủ phương tiện với các lỗi vi phạm tương tự.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Ô tô băng qua đường sắt bị tàu hàng tông, 3 người bị thương

VOV.VN - Một chiếc ô tô lưu thông đến vị trí trên là đường ngang tự mở và băng qua đường sắt thì va chạm với tàu hỏa chở hàng, khiến 3 người trên xe bị thương.

VOV.VN - Một chiếc ô tô lưu thông đến vị trí trên là đường ngang tự mở và băng qua đường sắt thì va chạm với tàu hỏa chở hàng, khiến 3 người trên xe bị thương.

Xử phạt xe cứu thương sử dụng tín hiệu ưu tiên trái phép

VOV.VN - Dù không đủ điều kiện, xe cứu thương vẫn sử dụng tín hiệu ưu tiên khi lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

VOV.VN - Dù không đủ điều kiện, xe cứu thương vẫn sử dụng tín hiệu ưu tiên khi lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục