Xử phạt xe ô tô đầu kéo hơn 100 triệu đồng vì nhiều lỗi nghiêm trọng

Chiều 5/4, trong tuần tra, kiểm soát trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) phát hiện xe ô tô đầu kéo mang biển số 43H 073.XX vi phạm hàng loạt lỗi nghiêm trọng khi đang lưu thông qua khu vực xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cũ) .

Làm việc với lực lượng CSGT, tài xế N.T. A (33 tuổi, trú Quảng Trị) không xuất trình được giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Lực lượng chức năng xử lý phương tiện vi phạm

Quá trình kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện xe không có phù hiệu và chở hàng vượt quá chiều cao cho phép. Với các lỗi trên, tài xế bị xử phạt 16 triệu đồng, trừ 8 điểm Giấy phép lái xe và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Đối với chủ phương tiện (Công ty TNHH MTV Ngân hàng S.G. – Chi nhánh Đ.N), Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính với các hành vi: Đưa phương tiện không có giấy chứng nhận đăng ký xe tham gia giao thông; không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông; để cho người làm công điều khiển phương tiện không có phù hiệu theo quy định; điều khiển phương tiện chở hàng vượt quá chiều cao xếp hàng cho phép. Tổng mức xử phạt đối với chủ phương tiện là 88 triệu đồng. Như vậy, với các lỗi vi phạm nêu trên cả tài xế và chủ phương tiện bị xử phạt 104 triệu đồng.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết, toàn tuyến cao tốc Phan Thiết – Vĩnh Hảo đã được giám sát bằng hệ thống camera, mọi hành vi vi phạm đều ghi nhận và xử lý. Từ đầu tháng 4 đến nay, lực lượng chức năng đã xử phạt nhiều tài xế và chủ phương tiện với các lỗi vi phạm tương tự.