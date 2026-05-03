Ô tô tải va chạm xe đầu kéo trên cao tốc Bắc - Nam ở Quảng Trị, 1 người chết

Khoảng 4h30 sáng nay (3/5), tại Km615+900 trên cao tốc Bùng - Vạn Ninh, đoạn qua thôn Tân Hội, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình trước đây) xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Xe tải mang biển kiểm soát 35H-011.XX do anh N.Đ.L 31 tuổi, trú tại xã Lai Thành, tỉnh Ninh Bình điều khiển chạy theo hướng Nam - Bắc, trên xe có anh N.V.L 28 tuổi.

Khi đến địa phận xã Bắc Trạch, xe tải này va chạm với xe đầu kéo biển kiểm soát 74H-042.XX, kéo theo rơ-moóc 73RM-004.XX do anh B.V.Đ, 37 tuổi, trú tại xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Bắc - Nam

Vụ tai nạn làm anh N.V.L đi trên xe tải bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình nhưng không qua khỏi. Anh N.Đ.L, tài xế xe tải bị thương, 2 phương tiện bị hư hỏng nặng.

Các lực lượng chức năng đã đến hiện trường, phân luồng giao thông, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.