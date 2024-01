Bắt giảng viên khoe có thể “bao luật” với CSGT để lừa tiền nhiều người

Theo đó, nhóm TEAM GTVM26 được lập và hoạt động với mục đích đăng bài thông tin về những hình ảnh đẹp trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông của lực lượng CSGT; việc chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, hướng tới xây dựng văn hóa giao thông an toàn, đúng luật…

Tuy nhiên, quá trình hoạt động, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La phát hiện 3 đối tượng Sơn, Thường và Lâm cùng một số đối tượng khác lợi dụng mình là thành viên của nhóm đã đi quay video, chụp ảnh và công khai hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm mà lực lượng CSGT-TT (Công an tỉnh Sơn La) triển khai nhằm gây nhũng nhiễu, can thiệp trái pháp luật vào việc thực thi nhiệm vụ của lực lượng CSGT, gây ảnh hưởng để xin thay đổi hình thức xử lý cho người vi phạm như: xin xe, xin giảm nhẹ mức phạt, xin không bị xử lý vi phạm để hưởng lợi từ người vi phạm.

Đối tượng Vũ Thái Sơn tại cơ quan Công an

Các đối tượng còn đưa ra thông tin gian dối có nhiều mối quan hệ, quen biết với lực lượng CSGT- TT của Công an Sơn La; có khả năng “làm luật, bao luật”, làm cho một số chủ phương tiện, người lái xe tin và đã đưa tiền cho các đối tượng. Đặc biệt, nhóm đối tượng này đã lấy tiền của một số chủ phương tiện, lái xe ô tô có trọng tải lớn, thường xuyên chở hàng hóa trên các tuyến đường ở Sơn La nhằm “bao luật”, nhưng thực tế khi những người này vi phạm vẫn bị lực lượng chức năng xử lý.

Đối tượng Nguyễn Văn Thường

Căn cứ đơn tố giác của công dân và tài liệu xác minh thu thập, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Thái Sơn, SN1982, trú tại Phường Chiềng Sinh, TP Sơn La - là Giảng viên trường Đại học Tây Bắc; Nguyễn Văn Thường, SN2003, trú tại Thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu (Sơn La) và Vì Văn Lâm, SN2002, trú tại xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã (Sơn La) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình bắt giữ, khám xét các đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã phát hiện, thu giữ của 3 đối tượng 6 chiếc điện thoại di động; 1 xe ô tô con loại 4 chỗ (Xe mua từ tiền chiếm đoạt của bị hại), 02 máy tính xách tay và một số đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vì Văn Lâm

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La thông báo tới các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, ai là bị hại hoặc người thân của bị hại, biết hành vi sai phạm của nhóm đối tượng trên thì cung cấp thông tin tài liệu có liên quan cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La theo địa chỉ số 678, đường Lê Duẩn, Tổ 5 Phường Chiềng Sinh, TP Sơn La (gặp đồng chí Nguyễn Văn Thủy - Điều tra viên, theo SĐT 0979.789.977) để giải quyết.

Mọi thông tin về người cung cấp sẽ được giữ bí mật; thông tin, tài liệu liên quan sẽ được sử dụng đúng quy định của pháp luật để phục vụ công tác điều tra. Người tự giác khai báo, cung cấp thông tin, tài liệu cho Cơ quan CSĐT không vi phạm pháp luật hình sự sẽ được yêu cầu trả lại toàn bộ tiền đã đưa cho các đối tượng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.