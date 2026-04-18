Bắt giữ 18 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc

Trước đó, vào khoảng 1h30 phút ngày 14/4/2026, tại nơi ở của Đặng Anh (còn gọi là Sỹ, sinh năm 1991, trú tại thôn Vân Phúc 2, xã Phúc Lộc), lực lượng Công an xã Phúc Lộc đã phát hiện và bắt quả tang một nhóm đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Đối tượng Đặng Anh

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ tang vật gồm khoảng 146 triệu đồng cùng nhiều vật chứng liên quan đến hoạt động đánh bạc.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 18 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Hiện trường vụ đánh bạc

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.