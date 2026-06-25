Khởi tố 2 đối tượng mua bán ma túy trên đê Hữu Hồng, Hà Nội

Theo cơ quan Công an, trước đó trong quá trình tuần tra kiểm soát tại tuyến đê Hữu Hồng, tổ công tác Công an xã Ô Diên phát hiện, bắt quả tang Đỗ Xuân Đức (SN 1970, trú xã Ô Diên) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 1 gói nilon bên trong chứa chất bột màu trắng, được xác định là ma túy heroin.

Đối tượng Phùng Huy Thông (bên trái) và đối tượng Đỗ Xuân Đức

Tại cơ quan điều tra, Đỗ Xuân Đức khai nhận đã nhiều lần liên hệ với Phùng Huy Thông (SN 1957, trú xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, Hà Nội) để mua ma túy về sử dụng và bán lại cho các đối tượng khác nhằm kiếm lời.

Từ lời khai của đối tượng cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Xuân Đức và Phùng Huy Thông về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” theo Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Hiện Công an xã Ô Diên đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.