Qua xác minh vụ đánh nhau tại quán nhậu, bắt đối tượng truy nã ở Cần Thơ

Theo điều tra ban đầu, vào rạng sáng ngày 29/3, Công an phường Tân An nhận được tin báo của người dân tại quán Z.D.C. trên địa bàn phường Tân An, thành phố Cần Thơ đã xảy ra vụ đánh nhau gây mất an ninh trật tự, làm một thanh niên bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Công an phường làm việc với Mã Đình Quy- Ảnh: Công an thành phố Cần Thơ

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an phường Tân An đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, đồng thời phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh làm rõ. Đến chiều ngày 29/3, Công an phường đã xác định 12 người có liên quan và mời làm việc; một người bị thương nặng đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Trong đó, công an đã bắt giữ đối tượng chính của vụ việc là Mã Đình Quy (SN 2004), quê quán xã Tân Bình, thành phố Cần Thơ, đang là đối tượng truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố về tội “gây rối trật tự công cộng” và “cố ý gây thương tích” xảy ra tháng 9/2025.

Các đối tượng có liên quan tại cơ quan Công an- Ảnh: Công an thành phố Cần Thơ

Theo khai nhận của các đối tượng, do lời qua tiếng lại trong lúc sử dụng rượu bia đã phát sinh mâu thuẫn sau đó dẫn đến xô xát. Trong lúc nóng giận thiếu kiềm chế, các đối tượng đã sử dụng dao tấn công nhau.