Bắt giữ 5 đối tượng liên quan đường dây ma túy tại Đà Lạt

Các đối tượng bị bắt giữ liên quan đến đường dây buôn bán ma túy gồm: Nguyễn Đức Thiện (SN 2005, quê Lâm Đồng), Trương Ngọc Hòa (SN 1991, quê Ninh Bình), Trịnh Thành Trung (SN 1992, quê Cần Thơ), Lê Nhật Huy (SN 1995) và Trịnh Đức Phong (SN 2004, chưa rõ nơi cư trú).

Đối tượng Trương Ngọc Hòa. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo điều tra bước đầu, đầu năm 2026, lực lượng chức năng bắt quả tang một thanh niên tên Tuấn về hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Từ lời khai của đối tượng này, cơ quan công an xác định tại địa phương tồn tại một đường dây cung cấp ma túy với số lượng lớn nên lập chuyên án đấu tranh, triệt phá.

Giữa tháng 5/2026, Ban chuyên án xác định Trương Ngọc Hòa là đối tượng cầm đầu đường dây đưa ma túy về Đà Lạt tiêu thụ nên triển khai đồng loạt các mũi trinh sát để bắt giữ.

Đối tượng Trịnh Thành Trung. (Ảnh: Công an cung cấp)

Sáng 19/5, lực lượng chức năng kiểm tra một phòng trọ trên đường Cao Thắng, phường Lang Biang - Đà Lạt, bắt giữ Nguyễn Đức Thiện. Cùng ngày, Lê Nhật Huy và Trịnh Đức Phong cũng bị bắt khi đang lưu trú tại một căn nhà trên cùng tuyến đường.

Trong sáng cùng ngày, công an tiếp tục bắt giữ Trương Ngọc Hòa và Trịnh Thành Trung tại căn nhà trong hẻm trên đường Tô Vĩnh Diện, phường Cam Ly - Đà Lạt.

Tang vật thu giữ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 1kg Ketamine, 20 viên thuốc lắc, 37 gói "nước vui", 51 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật liên quan như ô tô, xe máy, cân điện tử và điện thoại di động.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục mở rộng điều tra.