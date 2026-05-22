Khám chỗ ở của kẻ bán ma túy, công an phát hiện súng và vỏ đạn

Thứ Sáu, 17:10, 22/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với hai đối tượng phạm tội ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng.

Trước đó, ngày 11/5/2026, Công an xã Vân Du bắt quả tang Nguyễn Như Tuấn (SN 1979, trú xóm Khánh Thành, xã Vân Du), thu giữ 20 viên hồng phiến.

Hai đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CA Nghệ An.

Nguyễn Như Tuấn khai nhận mua số ma túy trên của Trần Đăng Thành (SN 1971, trú xóm Ngọc Liên, xã Quang Đồng).

Số ma túy bị thu giữ. Ảnh: CA Nghệ An

Tiếp tục điều tra, ngày 12/5/2026, Công an xã bắt giữ Trần Đăng Thành về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 44 viên hồng phiến. Tiến hành khám xét chỗ ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ thêm súng và vỏ đạn.

Súng và vỏ đạn được phát hiện tại nhà của Trần Đăng Thành. Ảnh: CA Nghệ An

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Như Tuấn về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; khởi tố Trần Đăng Thành về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Sỹ Đức/VOV1
Tag: Nghệ An ma túy vũ khí quân dụng
Tin liên quan

Triệt phá đường dây rửa tiền hơn 50 tỷ đồng qua tiền ảo, sử dụng ma túy liên tỉnh

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về các tội danh “Rửa tiền” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Đây là đường dây tội phạm công nghệ cao quy mô lớn, chuyên hợp thức hóa dòng tiền "bẩn" xuyên quốc gia.

Khởi tố 2 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại Thái Nguyên

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can và ra lệnh tạm giam đối với Hoàng Phúc Huyên và Đàm Quốc Hiệp về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đột kích phòng trọ, phát hiện nhóm thanh thiếu niên mở “tiệc ma túy”

VOV.VN - Khoảng 9h30 ngày 11/5/2026, trong quá trình kiểm tra địa bàn, tổ công tác Công an xã Long Hưng (tỉnh Hưng Yên) tiến hành kiểm tra một phòng trọ tại thôn Dương Xá và phát hiện nhiều đối tượng tụ tập có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

