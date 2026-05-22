Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Khoảng 1h sáng ngày 21/5/2026, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất phối hợp với các đơn vị liên quan phát hiện Phan Văn Toàn (30 tuổi), trú tại thôn Long Biên, xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An là công nhân đang thi công 1 công trình tại khu vực cảng Dung Quất, thuộc thôn Tân Hy 1, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong túi quần của Toàn có 1 gói giấy chứa chất bột màu trắng, dạng kết dính, 3 bơm kim tiêm và 1 lọ nước cất y tế đã qua sử dụng.

Phan Văn Toàn (thứ 3 từ trái qua) bị lực lượng chức năng tạm giữ.

Làm việc với cơ quan chức năng, Phan Văn Toàn xác nhận, chất bột màu trắng là ma túy, loại Heroin; các vật dụng còn lại để sử dụng ma túy. Tiến hành khám xét nơi tạm trú của Toàn tại thôn Tân Hy 1, xã Vạn Tường, lực lượng chức năng thu giữ thêm 2 bơm kim tiêm và 2 lọ nước cất dùng để tiêm ma túy. Test nhanh chất ma túy trong nước tiểu của đối tượng có kết quả dương tính với Modphine.

Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất, Ban chỉ huy Bộ Đội Biên Phòng tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định khởi tố vụ án và chuyển cho công an tiếp tục điều tra theo quy định.

Phan Văn Toàn đã từng có hai tiền án. Cụ thể, năm 2019, Toàn bị tòa án xử phạt 18 tháng tù giam và năm 2021 bị xử phạt 4 năm tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Sau khi ra tù, nam công nhân này vào Quảng Ngãi lao động và tiếp tục con đường phạm tội trước đó.