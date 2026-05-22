  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Thứ Sáu, 09:29, 22/05/2026
VOV.VN - Bộ đội Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi vừa bắt quả tang một thanh niên tàng trữ heroin cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy.

Khoảng 1h sáng ngày 21/5/2026, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất phối hợp với các đơn vị liên quan phát hiện Phan Văn Toàn (30 tuổi), trú tại thôn Long Biên, xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An là công nhân đang thi công 1 công trình tại khu vực cảng Dung Quất, thuộc thôn Tân Hy 1, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong túi quần của Toàn có 1 gói giấy chứa chất bột màu trắng, dạng kết dính, 3 bơm kim tiêm và 1 lọ nước cất y tế đã qua sử dụng.

Phan Văn Toàn (thứ 3 từ trái qua) bị lực lượng chức năng tạm giữ.

Làm việc với cơ quan chức năng, Phan Văn Toàn xác nhận, chất bột màu trắng là ma túy, loại Heroin; các vật dụng còn lại để sử dụng ma túy. Tiến hành khám xét nơi tạm trú của Toàn tại thôn Tân Hy 1, xã Vạn Tường, lực lượng chức năng thu giữ thêm 2 bơm kim tiêm và 2 lọ nước cất dùng để tiêm ma túy. Test nhanh chất ma túy trong nước tiểu của đối tượng có kết quả dương tính với Modphine.

Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất, Ban chỉ huy Bộ Đội Biên Phòng tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định khởi tố vụ án và chuyển cho công an tiếp tục điều tra theo quy định.

Phan Văn Toàn đã từng có hai tiền án. Cụ thể, năm 2019, Toàn bị tòa án xử phạt 18 tháng tù giam và năm 2021 bị xử phạt 4 năm tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Sau khi ra tù, nam công nhân này vào Quảng Ngãi lao động và tiếp tục con đường phạm tội trước đó.

Triệt phá đường dây rửa tiền hơn 50 tỷ đồng qua tiền ảo, sử dụng ma túy liên tỉnh

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về các tội danh “Rửa tiền” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Đây là đường dây tội phạm công nghệ cao quy mô lớn, chuyên hợp thức hóa dòng tiền "bẩn" xuyên quốc gia.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
Khởi tố 2 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại Thái Nguyên
VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can và ra lệnh tạm giam đối với Hoàng Phúc Huyên và Đàm Quốc Hiệp về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đột kích phòng trọ, phát hiện nhóm thanh thiếu niên mở “tiệc ma túy”

VOV.VN - Khoảng 9h30 ngày 11/5/2026, trong quá trình kiểm tra địa bàn, tổ công tác Công an xã Long Hưng (tỉnh Hưng Yên) tiến hành kiểm tra một phòng trọ tại thôn Dương Xá và phát hiện nhiều đối tượng tụ tập có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Bắt giữ đối tượng mua bán ma túy tại khu vực biên giới Cao Bằng

VOV.VN - Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Trà Lĩnh cùng các lực lượng chức năng khác vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

