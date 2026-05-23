Nghệ An: Bắt quả tang đối tượng tàng trữ ma túy đá tại phường Thành Vinh
VOV.VN - Tiến hành kiểm tra hành chính một thanh niên có biểu hiện bất minh lúc nửa đêm tại khu vực khối 1, lực lượng Công an phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An phát hiện, bắt quả tang đối tượng này đang tàng trữ trong người 0,4 gam ma túy đá (Methamphetamine).
Công an phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phát hiện và bắt giữ một đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn.
Trước đó, vào khoảng 21h00 ngày 16/5/2026, trong quá trình tuần tra tại khu vực khối 1, lực lượng Công an phường Thành Vinh phát hiện Nguyễn Trung Côn (SN 1994, trú tại xóm 2, xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An) có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành áp sát, kiểm tra hành chính.
Qua kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ trong người Côn 01 túi ni lông chứa chất tinh thể màu trắng. Kết quả giám định cho thấy đây là ma túy đá (Methamphetamine) với khối lượng 0,4 gam.
Hiện, Công an phường Thành Vinh đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.