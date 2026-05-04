中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khởi tố 2 người nước ngoài bắt giữ, đánh đập đồng hương để cướp tài sản

Thứ Hai, 20:43, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an thành phố (TP) Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam 2 đối tượng người nước ngoài để điều tra về hành vi “Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật” và “Cướp tài sản”.

Ngoài ra còn khởi tố bị can đối với Hoàng Xuân Sơn, sinh năm 1997, trú xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị về hành vi “Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật”, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ngày 29/4/2026, Công an phường Ngũ Hành Sơn tiếp nhận tin báo của anh Ding Lei, sinh năm 1994, quốc tịch Trung Quốc về việc bị một nhóm đối tượng khống chế, đánh đập, giam giữ và chiếm đoạt tài sản xảy ra tại khách sạn V Hotel trên đường An Thượng 1, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Phòng CSHS CATP Đà Nẵng đã khẩn trương chỉ đạo huy động nhiều tổ công tác phối hợp với Công an phường Ngũ Hành Sơn triển khai biện pháp nghiệp vụ, truy xét làm rõ đối tượng. Đến ngày 1/5/2026, lực lượng CSHS xác định Liu Hongbo, sinh năm 1995 và Lou JiaFeng, sinh năm 1989 là các đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội và nhanh chóng bắt giữ để phục vụ điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 25/4/2026, Lou JiaFeng nhập cảnh vào Việt Nam để tham gia đánh bạc tại khu vực phường Ngũ Hành Sơn. Sau khi thua hết tiền, Lou JiaFeng vay của Liu Hongbo 900.000 nhân dân tệ và 6.000 USDT nhưng không có khả năng chi trả. Từ đó, cả hai bàn bạc dựng lên kịch bản giả đòi nợ nhằm ép anh Ding Lei - là người quen của Lou JiaFeng - phải trả tiền thay.

Tối 28/4/2026, sau khi anh Ding Lei nhập cảnh và lưu trú tại khách sạn V Hotel, nhóm đối tượng đã dụ nạn nhân đi ăn tối rồi đưa về phòng khách sạn để đòi tiền. Khi nạn nhân không đồng ý, các đối tượng khống chế, đưa đến khu đất trống trên đường Nguyễn Khắc Viện để đánh đập, đe dọa. Sau đó, hai đối tượng đưa nạn nhân đến một nhà kho tại phường An Khê để giam giữ, hành hung và uy hiếp tinh thần.

khoi to 2 nguoi nuoc ngoai bat giu, danh dap dong huong de cuop tai san hinh anh 1
Các đối tượng lúc bị bắt giữ.

Đến rạng sáng 30/4/2026, nhóm đối tượng đưa nạn nhân quay lại khách sạn, ép buộc vay tiền qua ứng dụng “Zhi Fu Bao” là 20.000 nhân dân tệ để chuyển cho Lou JiaFeng, đồng thời chiếm đoạt tiền mặt cùng nhiều tài sản khác của nạn nhân. Qua khám xét, lực lượng Công an thu giữ 5 điện thoại di động, 2 hộ chiếu, 1.810 đô la Hồng Kông, 11.000 Won, 01 xe máy điện, 01 xe ô tô, 01 sợi dây cáp cùng nhiều tài liệu, tang vật liên quan.

Hiện Phòng CSHS CATP Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

CTV Nguyên Hưng/VOV-Miền Trung
Tag: Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng Quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can thi hành Lệnh tạm giam Bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật cướp tài sản
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khởi tố vụ án giết mổ, tiêu thụ lợn nhiễm dịch tả châu Phi
Khởi tố vụ án giết mổ, tiêu thụ lợn nhiễm dịch tả châu Phi

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can liên quan hành vi giết mổ, tiêu thụ lợn nhiễm dịch tả châu Phi. Dù biết rõ vật nuôi mắc bệnh nguy hiểm, các đối tượng vẫn cố tình đưa ra thị trường, gây nguy cơ lớn đối với sức khỏe cộng đồng và an toàn thực phẩm.

Khởi tố vụ án giết mổ, tiêu thụ lợn nhiễm dịch tả châu Phi

Khởi tố vụ án giết mổ, tiêu thụ lợn nhiễm dịch tả châu Phi

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can liên quan hành vi giết mổ, tiêu thụ lợn nhiễm dịch tả châu Phi. Dù biết rõ vật nuôi mắc bệnh nguy hiểm, các đối tượng vẫn cố tình đưa ra thị trường, gây nguy cơ lớn đối với sức khỏe cộng đồng và an toàn thực phẩm.

Khởi tố vụ án trốn thuế tại một doanh nghiệp cơ khí ở Ninh Bình
Khởi tố vụ án trốn thuế tại một doanh nghiệp cơ khí ở Ninh Bình

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 2 cá nhân liên quan đến hành vi trốn thuế xảy ra tại Công ty cổ phần cơ khí chế tạo máy Á Châu.

Khởi tố vụ án trốn thuế tại một doanh nghiệp cơ khí ở Ninh Bình

Khởi tố vụ án trốn thuế tại một doanh nghiệp cơ khí ở Ninh Bình

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 2 cá nhân liên quan đến hành vi trốn thuế xảy ra tại Công ty cổ phần cơ khí chế tạo máy Á Châu.

Khởi tố vụ án khai thác trái phép khoáng sản Ninh Bình
Khởi tố vụ án khai thác trái phép khoáng sản Ninh Bình

VOV.VN - Thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Xuân Đoàn (SN 1998, trú tại phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình) về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” theo điểm a, khoản 2, Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố vụ án khai thác trái phép khoáng sản Ninh Bình

Khởi tố vụ án khai thác trái phép khoáng sản Ninh Bình

VOV.VN - Thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Xuân Đoàn (SN 1998, trú tại phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình) về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” theo điểm a, khoản 2, Điều 227 Bộ luật Hình sự.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật