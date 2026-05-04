Khởi tố 2 người nước ngoài bắt giữ, đánh đập đồng hương để cướp tài sản

Ngoài ra còn khởi tố bị can đối với Hoàng Xuân Sơn, sinh năm 1997, trú xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị về hành vi “Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật”, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ngày 29/4/2026, Công an phường Ngũ Hành Sơn tiếp nhận tin báo của anh Ding Lei, sinh năm 1994, quốc tịch Trung Quốc về việc bị một nhóm đối tượng khống chế, đánh đập, giam giữ và chiếm đoạt tài sản xảy ra tại khách sạn V Hotel trên đường An Thượng 1, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Phòng CSHS CATP Đà Nẵng đã khẩn trương chỉ đạo huy động nhiều tổ công tác phối hợp với Công an phường Ngũ Hành Sơn triển khai biện pháp nghiệp vụ, truy xét làm rõ đối tượng. Đến ngày 1/5/2026, lực lượng CSHS xác định Liu Hongbo, sinh năm 1995 và Lou JiaFeng, sinh năm 1989 là các đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội và nhanh chóng bắt giữ để phục vụ điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 25/4/2026, Lou JiaFeng nhập cảnh vào Việt Nam để tham gia đánh bạc tại khu vực phường Ngũ Hành Sơn. Sau khi thua hết tiền, Lou JiaFeng vay của Liu Hongbo 900.000 nhân dân tệ và 6.000 USDT nhưng không có khả năng chi trả. Từ đó, cả hai bàn bạc dựng lên kịch bản giả đòi nợ nhằm ép anh Ding Lei - là người quen của Lou JiaFeng - phải trả tiền thay.

Tối 28/4/2026, sau khi anh Ding Lei nhập cảnh và lưu trú tại khách sạn V Hotel, nhóm đối tượng đã dụ nạn nhân đi ăn tối rồi đưa về phòng khách sạn để đòi tiền. Khi nạn nhân không đồng ý, các đối tượng khống chế, đưa đến khu đất trống trên đường Nguyễn Khắc Viện để đánh đập, đe dọa. Sau đó, hai đối tượng đưa nạn nhân đến một nhà kho tại phường An Khê để giam giữ, hành hung và uy hiếp tinh thần.

Các đối tượng lúc bị bắt giữ.

Đến rạng sáng 30/4/2026, nhóm đối tượng đưa nạn nhân quay lại khách sạn, ép buộc vay tiền qua ứng dụng “Zhi Fu Bao” là 20.000 nhân dân tệ để chuyển cho Lou JiaFeng, đồng thời chiếm đoạt tiền mặt cùng nhiều tài sản khác của nạn nhân. Qua khám xét, lực lượng Công an thu giữ 5 điện thoại di động, 2 hộ chiếu, 1.810 đô la Hồng Kông, 11.000 Won, 01 xe máy điện, 01 xe ô tô, 01 sợi dây cáp cùng nhiều tài liệu, tang vật liên quan.

Hiện Phòng CSHS CATP Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.