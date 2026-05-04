Công an Bắc Ninh bắt ổ nhóm cướp 2,4kg vàng của người nước ngoài

Trước đó, ngày 21/4/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo của Công an phường Nếnh về việc anh W.J (SN 1989, quốc tịch Trung Quốc) bị một đối tượng người Việt Nam chiếm đoạt số lượng lớn vàng trong quá trình giao dịch.

Tang vật bị cơ quan chức năng thu giữ

Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, tài sản bị chiếm đoạt có giá trị lớn, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an phường Nếnh và các đơn vị nghiệp vụ liên quan, khẩn trương xác minh, điều tra, bắt giữ đối tượng gây án và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã làm rõ hành vi phạm tội và bắt giữ các đối tượng liên quan. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 4 đối tượng: Hoàng Tuấn Anh (SN 1991, trú tại xã Dân Tiến, tỉnh Thái Nguyên) về tội Cướp giật tài sản và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Nguyễn Thanh Tùng (SN 1983, trú tại phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh) về tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có; Nguyễn Văn Điểm (SN 1986, trú tại xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Khánh Linh (SN 1990, trú tại xã Đèo Gia, tỉnh Bắc Ninh) cùng về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo điều tra, đầu năm 2026, Hoàng Tuấn Anh được người quen giới thiệu hỗ trợ, giúp anh W.J bán vàng tại Việt Nam. Vốn không nghề nghiệp, lại thiếu thốn tiền chi tiêu, Hoàng Tuấn Anh đã nảy sinh ý định lợi dụng sơ hở của đối tác trong quá trình giao dịch để chiếm đoạt tài sản.

Ngày 13/4/2026, đối tượng chủ động hẹn gặp anh W.J và yêu cầu nạn nhân đi một mình với lý do kiểm tra chất lượng vàng. Sau đó, Tuấn Anh dẫn dụ anh W.J đến một cửa hàng kinh doanh vàng bạc tại phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh để thực hiện ý định cướp tài sản.

Qua kiểm tra, xác định số vàng trên là thật, cả hai cùng ra về, lợi dụng sơ hở của anh W.J khi đang lên xe taxi, đối tượng đã cướp giật 23 vòng vàng với tổng trọng lượng 2,4 kg đựng trong túi vải, rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Các đối tượng tại cơ quan Công an

Sau đó Hoàng Tuấn Anh cùng Nguyễn Văn Điểm và Nguyễn Khánh Linh tìm nơi bán 1,4 kg vàng, được số tiền gần 5,9 tỷ đồng. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng gửi nhờ Nguyễn Thanh Tùng cất giấu số vàng còn lại cùng một phần tiền mặt.

Số tiền thu lợi từ việc phạm tội được các đối tượng chia nhau tiêu xài cá nhân và mua xe ô tô Mazda CX5; đáng chú ý, Tuấn Anh còn dùng tiền này để mua ma túy và tổ chức sử dụng cùng người khác. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã thu hồi số tài sản bị chiếm đoạt gồm 2,4 kg vàng (trị giá khoảng 10 tỷ đồng), 2 tỷ đồng tiền mặt và 1 xe ô tô nhãn hiệu Mazda CX5.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật.