中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Công an Bắc Ninh bắt ổ nhóm cướp 2,4kg vàng của người nước ngoài

Thứ Hai, 20:17, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 4/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án đối với 4 đối tượng liên quan đến vụ cướp giật tài sản đặc biệt nghiêm trọng và thu hồi số tài sản trị giá khoảng 10 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 21/4/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo của Công an phường Nếnh về việc anh W.J (SN 1989, quốc tịch Trung Quốc) bị một đối tượng người Việt Nam chiếm đoạt số lượng lớn vàng trong quá trình giao dịch.

cong an bac ninh bat o nhom cuop 2,4kg vang cua nguoi nuoc ngoai hinh anh 1
Tang vật bị cơ quan chức năng thu giữ

Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, tài sản bị chiếm đoạt có giá trị lớn, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an phường Nếnh và các đơn vị nghiệp vụ liên quan, khẩn trương xác minh, điều tra, bắt giữ đối tượng gây án và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã làm rõ hành vi phạm tội và bắt giữ các đối tượng liên quan. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 4 đối tượng: Hoàng Tuấn Anh (SN 1991, trú tại xã Dân Tiến, tỉnh Thái Nguyên) về tội Cướp giật tài sản và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Nguyễn Thanh Tùng (SN 1983, trú tại phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh) về tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có; Nguyễn Văn Điểm (SN 1986, trú tại xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Khánh Linh (SN 1990, trú tại xã Đèo Gia, tỉnh Bắc Ninh) cùng về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo điều tra, đầu năm 2026, Hoàng Tuấn Anh được người quen giới thiệu hỗ trợ, giúp anh W.J bán vàng tại Việt Nam. Vốn không nghề nghiệp, lại thiếu thốn tiền chi tiêu, Hoàng Tuấn Anh đã nảy sinh ý định lợi dụng sơ hở của đối tác trong quá trình giao dịch để chiếm đoạt tài sản.

Ngày 13/4/2026, đối tượng chủ động hẹn gặp anh W.J và yêu cầu nạn nhân đi một mình với lý do kiểm tra chất lượng vàng. Sau đó, Tuấn Anh dẫn dụ anh W.J đến một cửa hàng kinh doanh vàng bạc tại phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh để thực hiện ý định cướp tài sản.

Qua kiểm tra, xác định số vàng trên là thật, cả hai cùng ra về, lợi dụng sơ hở của anh W.J khi đang lên xe taxi, đối tượng đã cướp giật 23 vòng vàng với tổng trọng lượng 2,4 kg đựng trong túi vải, rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

cong an bac ninh bat o nhom cuop 2,4kg vang cua nguoi nuoc ngoai hinh anh 2
Các đối tượng tại cơ quan Công an

Sau đó Hoàng Tuấn Anh cùng Nguyễn Văn Điểm và Nguyễn Khánh Linh tìm nơi bán 1,4 kg vàng, được số tiền gần 5,9 tỷ đồng. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng gửi nhờ Nguyễn Thanh Tùng cất giấu số vàng còn lại cùng một phần tiền mặt.

Số tiền thu lợi từ việc phạm tội được các đối tượng chia nhau tiêu xài cá nhân và mua xe ô tô Mazda CX5; đáng chú ý, Tuấn Anh còn dùng tiền này để mua ma túy và tổ chức sử dụng cùng người khác. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã thu hồi số tài sản bị chiếm đoạt gồm 2,4 kg vàng (trị giá khoảng 10 tỷ đồng), 2 tỷ đồng tiền mặt và 1 xe ô tô nhãn hiệu Mazda CX5.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn Giang/VOV.VN
Tag: Bắc Ninh Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố vụ án cướp giật tài sản
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bắc Ninh khởi tố 32 bị can trong đường dây giả bệnh án
Bắc Ninh khởi tố 32 bị can trong đường dây giả bệnh án

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố vụ án, khởi tố 32 bị can trong đường dây làm giả bệnh án để trốn tránh chấp hành án.

Bắc Ninh khởi tố 32 bị can trong đường dây giả bệnh án

Bắc Ninh khởi tố 32 bị can trong đường dây giả bệnh án

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố vụ án, khởi tố 32 bị can trong đường dây làm giả bệnh án để trốn tránh chấp hành án.

Khởi tố kế toán trung tâm giáo dục nghề nghiệp ở Bắc Ninh
Khởi tố kế toán trung tâm giáo dục nghề nghiệp ở Bắc Ninh

VOV.VN - Ngày 28/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra năm 2024 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Phương Nam (xã Hợp Đức, tỉnh Bắc Ninh.

Khởi tố kế toán trung tâm giáo dục nghề nghiệp ở Bắc Ninh

Khởi tố kế toán trung tâm giáo dục nghề nghiệp ở Bắc Ninh

VOV.VN - Ngày 28/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra năm 2024 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Phương Nam (xã Hợp Đức, tỉnh Bắc Ninh.

Bắc Ninh khởi tố 2 người tàng trữ hơn 170.000 bao thuốc lá nhập lậu
Bắc Ninh khởi tố 2 người tàng trữ hơn 170.000 bao thuốc lá nhập lậu

VOV.VN - Ngày 24/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố 2 người tàng trữ lượng lớn thuốc lá ngoại nhập lậu.

Bắc Ninh khởi tố 2 người tàng trữ hơn 170.000 bao thuốc lá nhập lậu

Bắc Ninh khởi tố 2 người tàng trữ hơn 170.000 bao thuốc lá nhập lậu

VOV.VN - Ngày 24/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố 2 người tàng trữ lượng lớn thuốc lá ngoại nhập lậu.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật