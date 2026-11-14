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Bắt giữ đối tượng đấm vào mặt tài xế taxi ở Hà Nội

Thứ Bảy, 16:08, 14/11/2026
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Trịnh Trọng Long bức xúc vì cho rằng tài xế taxi không xuống xe giải quyết vụ va chạm giao thông nên chửi bới, thách thức rồi đấm 2 phát vào mặt người này.

Ngày 14/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trịnh Trọng Long (SN 1977, trú tại phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

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Đối tượng Trịnh Trọng Long. (Ảnh: CACC)

Theo điều tra ban đầu, khoảng 12h45 ngày 6/11, anh N.T.V. (SN 1987, trú tại phường Cửa Nam, Hà Nội) điều khiển ô tô taxi di chuyển theo hướng từ đường Kim Ngưu đi cầu Lạc Trung. Khi đến khu vực cầu Kim Ngưu S4, phường Vĩnh Tuy, xe taxi xảy ra va chạm với một người đi đường.

Thời điểm này, Trịnh Trọng Long điều khiển xe máy đi ngược chiều. Thấy anh V. dừng xe, Long cho rằng tài xế không xuống giải quyết sự việc nên điều khiển xe máy đến dừng trước đầu ô tô.

Khi anh V. hạ kính lái để tìm hiểu sự việc, Long tỏ thái độ bức xúc, dựng xe máy rồi tiến đến chỉ trỏ, chửi bới và thách thức tài xế.

Ngồi trong xe, anh V. lấy điện thoại quay lại diễn biến vụ việc. Thấy vậy, Long tiến sát cửa xe, dùng tay phải đấm 2 phát vào mặt anh V. rồi lên xe máy rời khỏi hiện trường.

Đến ngày 12/11, đoạn video ghi lại sự việc xuất hiện trên nhiều trang mạng xã hội, thu hút sự chú ý của dư luận.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Công an phường Vĩnh Tuy đã khẩn trương xác minh, điều tra. Ngày 13/11, lực lượng chức năng mời anh V. và Long đến trụ sở để làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan công an, Long khai nhận hành vi vi phạm. Nội dung lời khai phù hợp với tài liệu xác minh ban đầu.

Qua vụ việc, Công an phường Vĩnh Tuy khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn chuẩn mực ứng xử khi tham gia giao thông.

Những mâu thuẫn, va chạm cần được giải quyết bằng đối thoại, hòa giải trên tinh thần tôn trọng, hợp tác; tuyệt đối không sử dụng bạo lực hoặc có hành vi manh động, gây nguy hiểm cho người khác.

Mọi hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định.

Theo Tiến Dũng/VietNamNet
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