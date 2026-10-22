Lời khai của đối tượng đập vỡ cửa kính xe, đâm tử vong tài xế ở Hà Nội

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đang tạm giữ hình sự Nguyễn Quý Hoan (47 tuổi, trú phường Bồ Đề, Hà Nội) liên quan vụ việc đập vỡ kính lái xe ô tô, sát hại tài xế xảy ra tại phố Bắc Cầu, phường Bồ Đề chiều 20/10.

Theo điều tra và lời khai của đối tượng, do ghen tuông nên chiều 20/10, khi thấy anh Đ. (46 tuổi, phường Bồ Đề) điều khiển ô tô trên phố Bắc Cầu, phường Bồ Đề, Hoan điều khiển xe máy đuổi theo chặn đầu.

Đối tượng Nguyễn Quý Hoan

Đối tượng xuống xe máy, giật nắm cửa ghế lái của anh Đ. nhưng không mở được. Sau đó, Hoan mở cốp xe lấy một chiếc búa rồi đập vỡ kính bên ghế lái của anh Đ. Trong lúc giằng co, Hoan đấm vào miệng anh Đ.

Sau khi đi được thêm 200m - 300m, Hoan phát hiện một cửa hàng bán thịt lợn nên chạy ra giật một con dao, đâm liên tiếp vào người anh Đ. Lúc này, do cửa kính ghế lái đã bị Hoan đập vỡ nên nạn nhân không tránh được những nhát dao và đã tử vong.

Khoảng 22h cùng ngày, được lực lượng chức năng vận động, Hoan đã đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đầu thú.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.