中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bị cáo hành hung người phụ nữ ở sảnh chung cư tại Hà Nội phải bồi thường thêm tiền

Thứ Sáu, 15:21, 03/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - HĐXX cấp phúc thẩm buộc bị cáo Đặng Chí Thành phải bồi thường thêm cho nạn nhân, đồng thời, tuyên y án 6 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Ngày 3/4, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử phúc thẩm bị cáo Đặng Chí Thành (SN 1994, phường Phương Liệt, TP Hà Nội). Phiên tòa được mở để xem xét kháng cáo của bị hại trong vụ án là chị T (SN 1997). Theo đó, chị T yêu cầu bị cáo bồi thường thêm hơn 139 triệu đồng và tăng mức hình phạt dành cho bị cáo.

bi cao hanh hung nguoi phu nu o sanh chung cu tai ha noi phai boi thuong them tien hinh anh 1
Bị cáo Đặng Chí Thành

Đặng Chí Thành là người đã hành hung chị T ở sảnh chung cư Sky Central. Ở phiên xử sơ thẩm diễn ra vào tháng 1/2026, TAND Khu vực 2 (TP Hà Nội) đã tuyên phạt Đặng Chí Thành mức án 6 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng.

Trên cơ sở xem xét các tài liệu, chứng cứ và bản án sơ thẩm, HĐXX cấp phúc thẩm quyết định chấp nhận một phần kháng cáo của chị T, tuyên sửa một phần bản án sơ thẩm. Theo đó, tòa buộc bị cáo Thành phải bồi thường thêm cho chị T số tiền 4,1 triệu đồng. Tòa phúc thẩm cũng tuyên y án 6 tháng tù về tội về tội Gây rối trật tự công cộng đối với Đặng Chí Thành.

Theo tài liệu vụ án, chị T. (SN 1997, Hà Nội) và chị A (SN 1995, vợ của Đặng Chí Thành) cùng sinh sống tại chung cư Sky Central. Tối 4/8/2025, chị T và chị A có mâu thuẫn liên quan đến con nhỏ của hai người.

Chị A yêu cầu chị T phải xin lỗi nhưng chị T không đồng ý. Do đó, chị A gọi điện cho chồng là Đặng Chí Thành xuống giải quyết. Đặng Chí Thành đi xuống thấy chị A đang cãi nhau với chị T nên đã can ngăn và hai bên đi về nhà.

Sau đó, chị A kể lại cho Thành rằng, chị T chửi chị mình và nói xấu con nên Thành bức xúc, muốn tìm chị T để nói chuyện.

Khoảng 22h ngày 9/8/2025, Thành nhìn thấy chị T đang đứng Sảnh B1, chung cư Sky Central nên đến nói chuyện. Thành yêu cầu chị T xin lỗi nhưng chị T không đồng ý và bỏ đi về phía cửa thang máy. Sau đó, Thành đã lao vào dùng tay tát và đấm, dùng chân đá vào người chị T. Sự việc được camera an ninh ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Công an phường Phương Liệt đã đưa Đặng Chí Thành về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Đặng Chí Thành khai nhận hành vi và bị lực lượng chức năng khởi tố, bắt tạm giam về tội "Gây rối trật tự công cộng". 

Clip vụ việc:

 
Trọng Phú/VOV.VN
Tag: Đặng Chí Thành hành hung người phụ nữ gây rối phúc thẩm
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Dựng kịch bản đáo hạn ngân hàng, lừa 20,4 tỷ đồng

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Cần Thơ vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Diệp Văn Vĩnh (SN 1994, trú xã Long Phú) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, với số tiền chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng.

Khởi tố 5 đối tượng về hành vi “Giết người” do mâu thuẫn nợ tiền

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 5 đối tượng liên quan đến vụ án “Giết người” xuất phát từ mâu thuẫn nợ tiền.

Bắt đối tượng chuyên thuê xe ô tô rồi đem cầm cố

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với T.M.H (30 tuổi), trú tại thôn 3, xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật