Bị cáo hành hung người phụ nữ ở sảnh chung cư tại Hà Nội phải bồi thường thêm tiền

Ngày 3/4, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử phúc thẩm bị cáo Đặng Chí Thành (SN 1994, phường Phương Liệt, TP Hà Nội). Phiên tòa được mở để xem xét kháng cáo của bị hại trong vụ án là chị T (SN 1997). Theo đó, chị T yêu cầu bị cáo bồi thường thêm hơn 139 triệu đồng và tăng mức hình phạt dành cho bị cáo.

Bị cáo Đặng Chí Thành

Đặng Chí Thành là người đã hành hung chị T ở sảnh chung cư Sky Central. Ở phiên xử sơ thẩm diễn ra vào tháng 1/2026, TAND Khu vực 2 (TP Hà Nội) đã tuyên phạt Đặng Chí Thành mức án 6 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng.

Trên cơ sở xem xét các tài liệu, chứng cứ và bản án sơ thẩm, HĐXX cấp phúc thẩm quyết định chấp nhận một phần kháng cáo của chị T, tuyên sửa một phần bản án sơ thẩm. Theo đó, tòa buộc bị cáo Thành phải bồi thường thêm cho chị T số tiền 4,1 triệu đồng. Tòa phúc thẩm cũng tuyên y án 6 tháng tù về tội về tội Gây rối trật tự công cộng đối với Đặng Chí Thành.

Theo tài liệu vụ án, chị T. (SN 1997, Hà Nội) và chị A (SN 1995, vợ của Đặng Chí Thành) cùng sinh sống tại chung cư Sky Central. Tối 4/8/2025, chị T và chị A có mâu thuẫn liên quan đến con nhỏ của hai người.

Chị A yêu cầu chị T phải xin lỗi nhưng chị T không đồng ý. Do đó, chị A gọi điện cho chồng là Đặng Chí Thành xuống giải quyết. Đặng Chí Thành đi xuống thấy chị A đang cãi nhau với chị T nên đã can ngăn và hai bên đi về nhà.

Sau đó, chị A kể lại cho Thành rằng, chị T chửi chị mình và nói xấu con nên Thành bức xúc, muốn tìm chị T để nói chuyện.

Khoảng 22h ngày 9/8/2025, Thành nhìn thấy chị T đang đứng Sảnh B1, chung cư Sky Central nên đến nói chuyện. Thành yêu cầu chị T xin lỗi nhưng chị T không đồng ý và bỏ đi về phía cửa thang máy. Sau đó, Thành đã lao vào dùng tay tát và đấm, dùng chân đá vào người chị T. Sự việc được camera an ninh ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Công an phường Phương Liệt đã đưa Đặng Chí Thành về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Đặng Chí Thành khai nhận hành vi và bị lực lượng chức năng khởi tố, bắt tạm giam về tội "Gây rối trật tự công cộng".

