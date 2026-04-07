Xác minh hành vi hành hung 2 nhân viên gác chắn tàu ở Đà Nẵng

Tối 6/4, trên mạng xã hội lan truyền clip nhân viên gác chắn đường sắt bị người phụ nữ trung niên hành hung. Theo hình ảnh từ clip, lúc hơn 20h tối 6/4, tại gác chắn tàu trên đường Trần Cao Vân, TP Đà Nẵng, khi rào chắn đường sắt đã kéo qua, đèn tín hiệu bật đỏ để đảm bảo an toàn cho đoàn tàu sắp đi qua thì một phụ nữ trung niên vẫn cố tình điều khiển xe máy dắt xe tìm cách vượt qua.

Hiện trường vụ việc

Phát hiện sự việc, hai nhân viên gác chắn đã cảnh báo, ngăn chặn nhưng người phụ nữ này vẫn cố tình vượt qua khu vực đường ray. Sau đó, người này cùng một phụ nữ khác bất ngờ lao vào hành hung 2 nữ nhân viên gác chắn.

Vụ việc hành hung ngay tại vị trí bốt gác chắn tàu và kéo nhau ra đường khiến người dân hiếu kỳ đứng xem, dùng điện thoại ghi lại hành vi của 2 người phụ nữ này. Vụ việc khiến 2 nữ nhân viên bị ảnh hưởng sức khỏe, phải đến cơ sở y tế kiểm tra.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Video ghi lại vụ hành hung 2 nhân viên gác chắn tàu ở Đà Nẵng