Bắt giữ đối tượng mang súng, buôn ma túy ở Cần Thơ

Theo đó, vào ngày 16/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Cần Thơ phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an, Công an phường Cái Răng và Công an phường Tân An tổ chức bắt, khám xét đối với Phạm Quãng Lâm (SN 1989) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” tại khu vực Thạnh Mỹ A, phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

Đối tượng bị bắt.

Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 50,8532 gam ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng cùng 6 viên đạn, 1 cân điện tử, 2 điện thoại di động, cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Đối tượng Phạm Quãng Lâm cùng tang vật là 1 khẩu súng và 6 viên đạn. Ảnh: Công an thành phố Cần Thơ

Lâm khai mua bán ma túy từ đầu tháng 3/2025 đến nay, đã bán ma túy cho các đối tượng khác nhiều lần. Trong đó, trưa 16/6, Lâm bán ma túy cho Lê Thanh Phong (SN 1997), ngụ phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan Công an phát hiện Phong trao đổi mua bán ma túy với Phạm Hữu Nghĩa (SN 1995), ngụ xã Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Qua khám xét tại nhà đối tượng Nghĩa, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện lượng ma túy Nghĩa mua từ Phong và Nguyễn Văn Vịnh (SN 1985), ngụ xã Mỹ Đình, tỉnh An Giang, hiện đang sinh sống tại hẻm 246, đường Tầm Vu, phường Tân An, thành phố Cần Thơ. Qua đấu tranh, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Số tang vật thu giữ được khi khám xét nơi ở của đối tượng Lâm. Ảnh: Công an thành phố Cần Thơ

Tiếp đó, vào ngày 18/6, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Cần Thơ phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an và Công an phường Tân An tổ chức bắt quả tang đối với Phạm Công Danh (SN1995) ngụ phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Tại hiện trường, vật chứng thu giữ gồm 10 gam ma túy đá, 1 điện thoại di động, 1 xe gắn máy. Qua khai thác nhanh đối tượng Danh khai nhận đã vận chuyển ma túy thuê đem đi giao cho các con nghiện. Mở rộng vụ án, cơ quan công an bắt, khám xét 2 đối tượng tại tỉnh Vĩnh Long gồm: Cao Thanh Vũ (SN 1989) và Nguyễn Phát Tài (SN 2000), cùng ngụ phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long.

Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Cần Thơ đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Cần Thơ nhanh chóng triệt phá nhóm trộm xe, sử dụng ma túy VOV.VN - Công an thành phố Cần Thơ cho biết, Công an xã Tân Bình vừa nhanh chóng xác minh, làm rõ nhóm đối tượng liên quan đến nhiều vụ trộm cắp xe mô tô và có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.