English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bắt giữ đối tượng mang súng, buôn ma túy ở Cần Thơ

Thứ Ba, 14:14, 23/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 23/6, Công an thành phố Cần Thơ cho biết, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an thành phố, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã kiên quyết đấu tranh, triệt xóa tội phạm về ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo đó, vào ngày 16/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Cần Thơ phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an, Công an phường Cái Răng và Công an phường Tân An tổ chức bắt, khám xét đối với Phạm Quãng Lâm (SN 1989) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” tại khu vực Thạnh Mỹ A, phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

bat giu doi tuong mang sung, buon ma tuy o can tho hinh anh 1
Đối tượng bị bắt.

Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 50,8532 gam ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng cùng 6 viên đạn, 1 cân điện tử, 2 điện thoại di động, cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

bat giu doi tuong mang sung, buon ma tuy o can tho hinh anh 2
Đối tượng Phạm Quãng Lâm cùng tang vật là 1 khẩu súng và 6 viên đạn. Ảnh: Công an thành phố Cần Thơ

Lâm khai mua bán ma túy từ đầu tháng 3/2025 đến nay, đã bán ma túy cho các đối tượng khác nhiều lần. Trong đó, trưa 16/6, Lâm bán ma túy cho Lê Thanh Phong (SN 1997), ngụ phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan Công an phát hiện Phong trao đổi mua bán ma túy với Phạm Hữu Nghĩa (SN 1995), ngụ xã Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Qua khám xét tại nhà đối tượng Nghĩa, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện lượng ma túy Nghĩa mua từ Phong và Nguyễn Văn Vịnh (SN 1985), ngụ xã Mỹ Đình, tỉnh An Giang, hiện đang sinh sống tại hẻm 246, đường Tầm Vu, phường Tân An, thành phố Cần Thơ. Qua đấu tranh, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

bat giu doi tuong mang sung, buon ma tuy o can tho hinh anh 3
Số tang vật thu giữ được khi khám xét nơi ở của đối tượng Lâm. Ảnh: Công an thành phố Cần Thơ

Tiếp đó, vào ngày 18/6, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Cần Thơ phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an và Công an phường Tân An tổ chức bắt quả tang đối với Phạm Công Danh (SN1995) ngụ phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Tại hiện trường, vật chứng thu giữ gồm 10 gam ma túy đá, 1 điện thoại di động, 1 xe gắn máy. Qua khai thác nhanh đối tượng Danh khai nhận đã vận chuyển ma túy thuê đem đi giao cho các con nghiện. Mở rộng vụ án, cơ quan công an bắt, khám xét 2 đối tượng tại tỉnh Vĩnh Long gồm: Cao Thanh Vũ (SN 1989) và Nguyễn Phát Tài (SN 2000), cùng ngụ phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long.

Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Cần Thơ đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phá đường dây sản xuất, mua bán "đồ chơi" ma túy
Phá đường dây sản xuất, mua bán "đồ chơi" ma túy

Từ manh mối 10 chiếc nỏ thủy tinh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã lập chuyên án, triệt phá thành công một đường dây sản xuất, cung cấp dụng cụ sử dụng ma túy quy mô đặc biệt lớn, khởi tố 12 đối tượng và thu giữ hơn 100.000 tang vật liên quan.

Phá đường dây sản xuất, mua bán "đồ chơi" ma túy

Phá đường dây sản xuất, mua bán "đồ chơi" ma túy

Từ manh mối 10 chiếc nỏ thủy tinh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã lập chuyên án, triệt phá thành công một đường dây sản xuất, cung cấp dụng cụ sử dụng ma túy quy mô đặc biệt lớn, khởi tố 12 đối tượng và thu giữ hơn 100.000 tang vật liên quan.

Lào Cai xóa sổ tụ điểm ma túy phức tạp ẩn náu trong rừng sâu
Lào Cai xóa sổ tụ điểm ma túy phức tạp ẩn náu trong rừng sâu

VOV.VN - Công an tỉnh Lào Cai vừa tiến hành đột kích, triệt phá thành công một tụ điểm mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy quy mô lớn, ẩn náu tinh vi trong khu vực rừng sâu thuộc địa bàn xã Minh Lương.

Lào Cai xóa sổ tụ điểm ma túy phức tạp ẩn náu trong rừng sâu

Lào Cai xóa sổ tụ điểm ma túy phức tạp ẩn náu trong rừng sâu

VOV.VN - Công an tỉnh Lào Cai vừa tiến hành đột kích, triệt phá thành công một tụ điểm mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy quy mô lớn, ẩn náu tinh vi trong khu vực rừng sâu thuộc địa bàn xã Minh Lương.

Khởi tố, tạm giam 3 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ở Hà Tĩnh
Khởi tố, tạm giam 3 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ở Hà Tĩnh

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng bị bắt quả tang khi đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Khởi tố, tạm giam 3 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ở Hà Tĩnh

Khởi tố, tạm giam 3 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ở Hà Tĩnh

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng bị bắt quả tang khi đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật