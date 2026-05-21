Bắt giữ đối tượng mua bán ma túy tại khu vực biên giới Cao Bằng

Thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên tuyến biên giới, hồi 14h40 ngày 15/5, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Trà Lĩnh phối hợp với Đội Đặc nhiệm, Phòng nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng và Công an xã Trà Lĩnh tuần tra, kiểm soát tại xóm Hùng Quốc 1, xã Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng.

Đối tượng Nông Văn Giáo cùng tang vật tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Trà Lĩnh

Theo đó, các lực lượng phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nông Văn Giáo (SN 1992, trú tại xóm Vĩnh Quang, xã Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ: 10,36 gam heroin, 1 điện thoại di động, 14.750.000 đồng, 1 xe máy và một số tang vật khác.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Trà Lĩnh ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao đối tượng, tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng xử lý theo quy định của pháp luật.