中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bắt giữ đối tượng mua bán ma túy tại khu vực biên giới Cao Bằng

Thứ Năm, 15:51, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Trà Lĩnh cùng các lực lượng chức năng khác vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên tuyến biên giới, hồi 14h40 ngày 15/5, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Trà Lĩnh phối hợp với Đội Đặc nhiệm, Phòng nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng và Công an xã Trà Lĩnh tuần tra, kiểm soát tại xóm Hùng Quốc 1, xã Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. 

bat giu doi tuong mua ban ma tuy tai khu vuc bien gioi cao bang hinh anh 1
Đối tượng Nông Văn Giáo cùng tang vật tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Trà Lĩnh

Theo đó, các lực lượng phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nông Văn Giáo (SN 1992, trú tại xóm Vĩnh Quang, xã Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ: 10,36 gam heroin, 1 điện thoại di động, 14.750.000 đồng, 1 xe máy và một số tang vật khác.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Trà Lĩnh ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao đối tượng, tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng xử lý theo quy định của pháp luật.

17_doi_tuong_1_20260520221757.jpg

Khởi tố 17 bị can trong đường dây ma túy liên tỉnh

VOV.VN - Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM vừa khởi tố 17 đối tượng, bắt giam 15 bị can trong đường dây mua bán, tổ chức sử dụng ma túy quy mô lớn, liên tỉnh. Vụ án do lực lượng chức năng đồng loạt phối hợp triệt phá, góp phần làm sạch địa bàn, hướng tới mục tiêu TP.HCM không ma túy vào năm 2030.

Duy Thái - Huy Dương/VOV-Đông Bắc
Tag: đồn biên phòng Cao Bằng ma túy vụ án heroin
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nghệ sĩ dính ma túy: Hậu quả ngoài pháp luật còn nặng hơn nhiều người nghĩ
Nghệ sĩ dính ma túy: Hậu quả ngoài pháp luật còn nặng hơn nhiều người nghĩ

VOV.VN - Chuỗi bê bối ma túy của hàng loạt nghệ sĩ Việt thời gian qua đã phơi bày những “vùng tối” sau ánh hào quang showbiz. Không chỉ đối diện án tù, người nổi tiếng khi nhúng chàm còn phải gánh chịu "bản án" khốc liệt từ dư luận: mất sạch danh tiếng, đền bù thương mại và sự quay lưng của công chúng.

Nghệ sĩ dính ma túy: Hậu quả ngoài pháp luật còn nặng hơn nhiều người nghĩ

Nghệ sĩ dính ma túy: Hậu quả ngoài pháp luật còn nặng hơn nhiều người nghĩ

VOV.VN - Chuỗi bê bối ma túy của hàng loạt nghệ sĩ Việt thời gian qua đã phơi bày những “vùng tối” sau ánh hào quang showbiz. Không chỉ đối diện án tù, người nổi tiếng khi nhúng chàm còn phải gánh chịu "bản án" khốc liệt từ dư luận: mất sạch danh tiếng, đền bù thương mại và sự quay lưng của công chúng.

Ma túy không chỉ hủy hoại nghệ sĩ mà còn làm tổn thương niềm tin công chúng
Ma túy không chỉ hủy hoại nghệ sĩ mà còn làm tổn thương niềm tin công chúng

VOV.VN - Liên tiếp nhiều nghệ sĩ vướng bê bối ma túy thời gian gần đây khiến dư luận lo ngại về những “vùng tối” phía sau ánh hào quang showbiz. PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng ma túy không chỉ hủy hoại nghệ sĩ mà còn làm tổn thương niềm tin công chúng.

Ma túy không chỉ hủy hoại nghệ sĩ mà còn làm tổn thương niềm tin công chúng

Ma túy không chỉ hủy hoại nghệ sĩ mà còn làm tổn thương niềm tin công chúng

VOV.VN - Liên tiếp nhiều nghệ sĩ vướng bê bối ma túy thời gian gần đây khiến dư luận lo ngại về những “vùng tối” phía sau ánh hào quang showbiz. PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng ma túy không chỉ hủy hoại nghệ sĩ mà còn làm tổn thương niềm tin công chúng.

Từ showbiz đến giới trẻ: Ma túy đang biến tướng theo cách khó nhận biết
Từ showbiz đến giới trẻ: Ma túy đang biến tướng theo cách khó nhận biết

VOV.VN - Liên tiếp các vụ nghệ sĩ bị khởi tố liên quan đến ma túy gây xôn xao dư luận, nhưng điều đáng lo ngại hơn là ma túy tổng hợp đang biến tướng với đủ hình thức. Trong khi các chất này âm thầm phá hủy thần kinh người dùng, công tác xét nghiệm và phát hiện lại gặp nhiều khó khăn.

Từ showbiz đến giới trẻ: Ma túy đang biến tướng theo cách khó nhận biết

Từ showbiz đến giới trẻ: Ma túy đang biến tướng theo cách khó nhận biết

VOV.VN - Liên tiếp các vụ nghệ sĩ bị khởi tố liên quan đến ma túy gây xôn xao dư luận, nhưng điều đáng lo ngại hơn là ma túy tổng hợp đang biến tướng với đủ hình thức. Trong khi các chất này âm thầm phá hủy thần kinh người dùng, công tác xét nghiệm và phát hiện lại gặp nhiều khó khăn.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật