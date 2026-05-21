Khởi tố 17 bị can trong đường dây ma túy liên tỉnh

Căn cứ vào các tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 17 đối tượng.

Trong đó, lực lượng chức năng thi hành lệnh bắt tạm giam 15 bị can để điều tra về các hành vi: "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy". Đồng thời, cơ quan công an cũng lập hồ sơ đưa 4 đối tượng liên quan đi cai nghiện bắt buộc.

Công an đọc quyết định khởi tố 17 bị can

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Phú Mỹ phát hiện H.T.D (sinh năm 1989, thường trú tại khu phố Suối Nhum, phường Tân Thành) là đầu mối cộm cán, chuyên cung cấp ma túy cho nhiều người nghiện. Đáng chú ý, D. đã biến nhà riêng thành điểm ẩn náu tinh vi và cung cấp sẵn dụng cụ để các con nghiện tổ chức sử dụng ma túy tại chỗ.

Nhằm đối phó với cơ quan chức năng, đường dây của D. sử dụng phương thức hoạt động rất xảo quyệt. Các đối tượng không giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt mà thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng, ví điện tử và liên tục thay đổi địa điểm giao nhận hàng.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Công an các phường: Phú Mỹ, Tân Thành, Tân Phước, Châu Pha (TP.Phú Mỹ cũ) và Kim Long (huyện Châu Đức cũ) tiến hành truy quét, triệu tập nhiều đối tượng liên quan để đấu tranh làm rõ.

Việc bóc gỡ thành công đường dây này là chiến công xuất sắc của lực lượng Công an trong đợt cao điểm 45 ngày đêm đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma túy.

Kết quả này không chỉ bảo đảm an ninh trật tự địa phương mà còn đóng góp quan trọng vào mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.