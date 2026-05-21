中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khởi tố 17 bị can trong đường dây ma túy liên tỉnh

Thứ Năm, 08:33, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM vừa khởi tố 17 đối tượng, bắt giam 15 bị can trong đường dây mua bán, tổ chức sử dụng ma túy quy mô lớn, liên tỉnh. Vụ án do lực lượng chức năng đồng loạt phối hợp triệt phá, góp phần làm sạch địa bàn, hướng tới mục tiêu TP.HCM không ma túy vào năm 2030.

Căn cứ vào các tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 17 đối tượng.

Trong đó, lực lượng chức năng thi hành lệnh bắt tạm giam 15 bị can để điều tra về các hành vi: "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy". Đồng thời, cơ quan công an cũng lập hồ sơ đưa 4 đối tượng liên quan đi cai nghiện bắt buộc.

khoi to 17 bi can trong duong day ma tuy lien tinh hinh anh 1
Công an đọc quyết định khởi tố 17 bị can

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Phú Mỹ phát hiện H.T.D (sinh năm 1989, thường trú tại khu phố Suối Nhum, phường Tân Thành) là đầu mối cộm cán, chuyên cung cấp ma túy cho nhiều người nghiện. Đáng chú ý, D. đã biến nhà riêng thành điểm ẩn náu tinh vi và cung cấp sẵn dụng cụ để các con nghiện tổ chức sử dụng ma túy tại chỗ.

Nhằm đối phó với cơ quan chức năng, đường dây của D. sử dụng phương thức hoạt động rất xảo quyệt. Các đối tượng không giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt mà thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng, ví điện tử và liên tục thay đổi địa điểm giao nhận hàng.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Công an các phường: Phú Mỹ, Tân Thành, Tân Phước, Châu Pha (TP.Phú Mỹ cũ) và Kim Long (huyện Châu Đức cũ) tiến hành truy quét, triệu tập nhiều đối tượng liên quan để đấu tranh làm rõ.

Việc bóc gỡ thành công đường dây này là chiến công xuất sắc của lực lượng Công an trong đợt cao điểm 45 ngày đêm đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma túy.

Kết quả này không chỉ bảo đảm an ninh trật tự địa phương mà còn đóng góp quan trọng vào mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

ca_si_long_nhat_1.jpg

Lời khai của ca sĩ Long Nhật tại cơ quan công an về sử dụng ma túy

VOV.VN - Đêm 19 và rạng sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - PC04) triệt phá thành công một đường dây ma túy quy mô lớn trên địa bàn thành phố. Trong đó, đã bắt giữ ca sĩ Long Nhật về hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Lưu Sơn/VOV- TPHCM
Tag: ma túy Công an TP.HCM tội phạm
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Truy bắt kẻ cướp thuốc lá, phát hiện nhóm sử dụng ma túy ở Nghệ An
Truy bắt kẻ cướp thuốc lá, phát hiện nhóm sử dụng ma túy ở Nghệ An

VOV.VN - Trong quá trình truy bắt nghi phạm cướp giật tài sản tại xã Bắc Lý, Công an Nghệ An phát hiện đối tượng cùng hai đồng phạm đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một nhà nghỉ ở xã Mường Xén.

Truy bắt kẻ cướp thuốc lá, phát hiện nhóm sử dụng ma túy ở Nghệ An

Truy bắt kẻ cướp thuốc lá, phát hiện nhóm sử dụng ma túy ở Nghệ An

VOV.VN - Trong quá trình truy bắt nghi phạm cướp giật tài sản tại xã Bắc Lý, Công an Nghệ An phát hiện đối tượng cùng hai đồng phạm đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một nhà nghỉ ở xã Mường Xén.

Liên tiếp bắt giữ các đối tượng liên quan đến ma túy ở Điện Biên
Liên tiếp bắt giữ các đối tượng liên quan đến ma túy ở Điện Biên

VOV.VN - Ngày 16/5, thông tin từ Công an tỉnh Điện Biên cho biết, các lực lượng chức năng vừa liên tiếp đấu tranh thành công 2 vụ án ma túy tại xã Nà Bủng, bắt giữ 3 đối tượng về các hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Liên tiếp bắt giữ các đối tượng liên quan đến ma túy ở Điện Biên

Liên tiếp bắt giữ các đối tượng liên quan đến ma túy ở Điện Biên

VOV.VN - Ngày 16/5, thông tin từ Công an tỉnh Điện Biên cho biết, các lực lượng chức năng vừa liên tiếp đấu tranh thành công 2 vụ án ma túy tại xã Nà Bủng, bắt giữ 3 đối tượng về các hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Phát hiện 2 tài xế dương tính ma túy tại chợ đầu mối Bình Điền
Phát hiện 2 tài xế dương tính ma túy tại chợ đầu mối Bình Điền

Sau khoảng 3h kiểm tra gần 430 phương tiện ra vào Chợ đầu mối Bình Điền, lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh đã phát hiện 2 trường hợp tài xế dương tính với chất ma túy và 1 xe ô tô hết niên hạn sử dụng.

Phát hiện 2 tài xế dương tính ma túy tại chợ đầu mối Bình Điền

Phát hiện 2 tài xế dương tính ma túy tại chợ đầu mối Bình Điền

Sau khoảng 3h kiểm tra gần 430 phương tiện ra vào Chợ đầu mối Bình Điền, lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh đã phát hiện 2 trường hợp tài xế dương tính với chất ma túy và 1 xe ô tô hết niên hạn sử dụng.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật