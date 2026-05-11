Bắt giữ đối tượng trốn truy nã khi đang nhập cảnh từ Campuchia

Trước đó vào lúc 13h ngày 10/5, trong quá trình làm nhiệm vụ kiểm soát xuất nhập cảnh tại Trạm Kiểm soát Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư, lực lượng chức năng phát hiện Phạm Văn Đức (trú tại xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên) có dấu hiệu nghi vấn.

Đối tượng Phạm Văn Đức bị Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư bắt giữ khi vừa nhập cảnh về Việt Nam (ảnh: BP)

Qua kiểm tra hộ chiếu của đối tượng, lực lượng biên phòng nhận thấy không có dấu kiểm chứng xuất nhập cảnh theo quy định. Tiếp tục xác minh, cơ quan chức năng xác định, Đức không có lịch trình xuất cảnh hợp lệ và đang bị Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) thông báo truy nã.

Trước đó, ngày 13/6/2025, Công an tỉnh Thái Bình (cũ) đã ra Quyết định truy nã đối với Đức về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Hiện Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư đã lập biên bản bắt người đang bị truy nã và bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Hưng Yên để xử lý theo quy định.

Nguyễn Văn Thanh khi bị tạm giữ tại Đồn Biên phòng Lộc Thành (ảnh: BP)

Trước đó, một đơn vị khác thuộc Bộ đội Biên phòng TP.Đồng Nai là Đồn Biên phòng Lộc Thành (trước đó là huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) cũng đã bắt giữ Nguyễn Văn Thanh (SN 1988, trú tại Tây Ninh), bị truy nã về tội “Trộm cắp tài sản” theo Quyết định số 1928 ngày 30/12/2024 của Công an huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh (cũ). Đối tượng sau đó đã được bàn giao cho Công an tỉnh Tây Ninh để tiếp tục điều tra.