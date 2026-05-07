Bắt đối tượng truy nã quốc tế sau gần 20 năm lẩn trốn

Thứ Năm, 18:11, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an bắt giữ thành công đối tượng truy nã Nguyễn Thị Ngọc (SN 1961, cư trú tại phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng).

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Thị Ngọc bị khởi tố về tội "Vận chuyển, lưu hành các giấy tờ có giá giả khác". Tuy nhiên, sau khi hành vi phạm tội bị phát hiện, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 6/10/2008, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định truy nã đối với Ngọc. Sau khi bỏ trốn, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Thị Ngọc đã trốn sang Hồng Kông (Trung Quốc), gây khó khăn cho công tác truy bắt.

bat doi tuong truy na quoc te sau gan 20 nam lan tron hinh anh 1
Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CAQN)

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an tỉnh Quảng Ninh, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an với cơ quan chức năng nước bạn, ngày 24/04/2026, Nguyễn Thị Ngọc bị cơ quan chức năng Hong Kong (Trung Quốc) trục xuất.

Ngay khi đối tượng xuất hiện tại sân bay để làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam, lực lượng chức năng đã phối hợp bắt giữ thành công, không để xảy ra tình huống phức tạp, bảo đảm an ninh an toàn tại sân bay.

Hiện Nguyễn Thị Ngọc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

PV/VOV-Đông Bắc
Tag: Quảng Ninh truy nã quốc tế Hải Phòng
Tin liên quan

Điện Biên thí điểm giám sát người nghiện ma túy bằng GPS

VOV.VN - Lần đầu tiên tại Điện Biên, 12 người nghiện ma túy ngoài cộng đồng được đeo thiết bị giám sát điện tử thông minh tích hợp GPS và cảm biến sinh học. Mô hình do Bộ Công an triển khai thí điểm kỳ vọng mở ra hướng quản lý mới, vừa nâng cao hiệu quả kiểm soát, vừa hỗ trợ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

VOV.VN - Lần đầu tiên tại Điện Biên, 12 người nghiện ma túy ngoài cộng đồng được đeo thiết bị giám sát điện tử thông minh tích hợp GPS và cảm biến sinh học. Mô hình do Bộ Công an triển khai thí điểm kỳ vọng mở ra hướng quản lý mới, vừa nâng cao hiệu quả kiểm soát, vừa hỗ trợ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Bé 4 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong ở Hà Nội: Khởi tố người mẹ

VOV.VN - Bàn Thị Tâm (SN 2006, trú tỉnh Tuyên Quang) vừa bị khởi tố để điều tra hành vi giết người, liên quan vụ bé 4 tuổi bị tử vong do bạo hành.

VOV.VN - Bàn Thị Tâm (SN 2006, trú tỉnh Tuyên Quang) vừa bị khởi tố để điều tra hành vi giết người, liên quan vụ bé 4 tuổi bị tử vong do bạo hành.

Xử lý 14 người lái xe lạng lách, mang hung khí náo loạn đường phố Bắc Ninh

VOV.VN - Công an phường Kinh Bắc (Bắc Ninh) vừa ra quyết định tạm giữ 14 thanh, thiếu niên có hành vi điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, lạng lách đánh võng mang theo hung khí gây ồn ào, huyên náo, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự.

VOV.VN - Công an phường Kinh Bắc (Bắc Ninh) vừa ra quyết định tạm giữ 14 thanh, thiếu niên có hành vi điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, lạng lách đánh võng mang theo hung khí gây ồn ào, huyên náo, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự.

