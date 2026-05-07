Bắt đối tượng truy nã quốc tế sau gần 20 năm lẩn trốn

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Thị Ngọc bị khởi tố về tội "Vận chuyển, lưu hành các giấy tờ có giá giả khác". Tuy nhiên, sau khi hành vi phạm tội bị phát hiện, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 6/10/2008, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định truy nã đối với Ngọc. Sau khi bỏ trốn, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Thị Ngọc đã trốn sang Hồng Kông (Trung Quốc), gây khó khăn cho công tác truy bắt.

Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CAQN)

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an tỉnh Quảng Ninh, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an với cơ quan chức năng nước bạn, ngày 24/04/2026, Nguyễn Thị Ngọc bị cơ quan chức năng Hong Kong (Trung Quốc) trục xuất.

Ngay khi đối tượng xuất hiện tại sân bay để làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam, lực lượng chức năng đã phối hợp bắt giữ thành công, không để xảy ra tình huống phức tạp, bảo đảm an ninh an toàn tại sân bay.

Hiện Nguyễn Thị Ngọc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.