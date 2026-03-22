Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt về tội giết người tại cửa khẩu Lý Vạn

Ngày 22/3/2026, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Thường Tín đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt Vương Quốc Bình (SN 1990; thường trú trước đây tại xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh; nay là phường Song Liễu, tỉnh Bắc Ninh) về tội giết người.

Đối tượng và quyết định truy nã

Theo hồ sơ điều tra, năm 2016, tại khu vực huyện Phúc Thọ (cũ), TP Hà Nội, Vương Quốc Bình cùng đồng bọn đã gây ra vụ án giết người nghiêm trọng. Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bình về tội giết người. Tuy nhiên, sau đó đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và xuất cảnh sang Trung Quốc nhằm trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Đến ngày 17/5/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Vương Quốc Bình.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an xã Thường Tín phát hiện đối tượng có dấu hiệu nhập cảnh về Việt Nam và xuất hiện tại tỉnh Cao Bằng. Ngày 19/3/2026, Tổ công tác đã phối hợp với Công an tỉnh Cao Bằng và lực lượng Bộ đội Biên phòng triển khai phương án bắt giữ.

Kết quả, lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công Vương Quốc Bình tại khu vực cửa khẩu Lý Vạn, xã Lý Quốc, tỉnh Cao Bằng, đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia và người dân khu vực.

Hiện Công an xã Thường Tín đã hoàn tất thủ tục, bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.