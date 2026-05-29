Cải chính

Bắt giữ đối tượng truy nã lẩn trốn tại Campuchia

Thứ Sáu, 15:38, 29/05/2026
VOV.VN - Công an phường Việt Hòa, thành phố Hải Phòng vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm sau thời gian dài người này lẩn trốn tại Campuchia.

Qua công tác nắm tình hình, rà soát các mối quan hệ xã hội, Công an phường Việt Hòa (thành phố Hải Phòng) phát hiện Nguyễn Minh Hiếu (sinh năm 2006, trú tại tổ dân phố Tiền, phường Việt Hòa, TP Hải Phòng) là đối tượng bị truy nã theo Quyết định truy nã số 11642/QĐTN-CSHS ngày 10/7/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng về các tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích”.

Hiếu được xác định là đối tượng truy nã nguy hiểm và đã có một tiền án về tội “Cướp tài sản”. Sau khi chấp hành xong án phạt tù, đối tượng tiếp tục vi phạm pháp luật, lẩn trốn trong thời gian dài tại Campuchia nhằm tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Đối tượng Nguyễn Minh Hiếu bị bắt sau sau thời gian dài lẩn trốn tại Campuchia.  (Ảnh: Công an Hải Phòng)

Xác định tính chất phức tạp của vụ việc, Công an phường Việt Hòa đã báo cáo lãnh đạo Công an thành phố Hải Phòng, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an thành phố, Đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia để xác minh nơi ở, quy luật hoạt động của đối tượng; đồng thời triển khai các biện pháp trinh sát, theo dõi và tổ chức truy bắt.

Đến khoảng 17h ngày 27/5/2026, lực lượng Công an phường Việt Hòa phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh Tây Ninh và lực lượng Công an Việt Nam tại Campuchia bắt giữ Nguyễn Minh Hiếu khi đối tượng xuất hiện tại khu vực biên giới giáp ranh giữa tỉnh Tây Ninh (Việt Nam) và Bavet (Campuchia).

Công an phường Việt Hòa (Hải Phòng) đang hoàn thiện thủ tục để bàn giao đối tượng cho cơ quan có thẩm quyền tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau hơn 4 năm lẩn trốn

VOV.VN - Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ Hà Thị Ban tại sân bay Nội Bài sau hơn 4 năm trốn truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Đối tượng bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 18,5 tỷ đồng bằng thủ đoạn giả danh, hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, xử lý.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
Công an Hải Phòng bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm
VOV.VN - Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng) vừa phối hợp các đơn vị bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tại cửa khẩu Dinh Bà (tỉnh Đồng Tháp).

Công an Hải Phòng bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn tại Phú Quốc
VOV.VN - Công an TP Hà Nội vừa phối hợp bắt giữ thành công một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau thời gian lẩn trốn tại Phú Quốc.

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn tại Phú Quốc

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm ra đầu thú sau 2 năm lẩn trốn
VOV.VN - Nguyễn Trường Sơn (SN 1995, trú tại phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên), đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, thường gọi là “Sơn điên”, vừa đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên đầu thú sau thời gian dài lẩn trốn, khai nhận hành vi phạm tội.

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm ra đầu thú sau 2 năm lẩn trốn

