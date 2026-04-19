中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Công an Hải Phòng bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Chủ Nhật, 09:58, 19/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng) vừa phối hợp các đơn vị bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tại cửa khẩu Dinh Bà (tỉnh Đồng Tháp).

Đối tượng truy nã bị bắt giữ là Lê Văn Thủy (sinh năm 1996), trước khi bỏ trốn thường trú tại Đông Anh, Hà Nội.

Thực hiện chỉ đạo của Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng về việc truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trốn lâu năm, trốn ra nước ngoài, qua công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố) phát hiện một đối tượng nghi vấn bị Campuchia trục xuất về Việt Nam qua cửa khẩu Dinh Bà (tỉnh Đồng Tháp).

Đối tượng Lê Văn Thủy (x) bị bắt giữ tại cửa khẩu Dinh Bà, tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: Công an Hải Phòng).

Nhằm trốn tránh pháp luật, đối tượng sử dụng tên giả là Lê Thành Công (sinh năm 1994, trú tại Hà Đông, Hà Nội). Tuy nhiên, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm xác định đối tượng là Lê Văn Thủy (sinh năm 1996, đăng ký thường trú tại Đông Anh, Hà Nội). Đối tượng có Quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương (nay là Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng) về tội bắt giữ người trái pháp luật, theo Khoản 3, Điều 157 Bộ luật Hình sự.

Ngày 17/4/2026, tại tỉnh Đồng Tháp, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hải Phòng) đã phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà tiến hành bắt giữ Lê Văn Thủy và di lý về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng để tiếp tục điều tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
Tag: Công an Hải Phòng truy nã tội phạm
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bắt giữ đối tượng bị truy nã quốc tế

VOV.VN - Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp vừa ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hữu Khánh (sinh năm 1997) bị truy nã quốc tế về hành vi “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Bắt giữ “siêu trộm” gây ra 12 vụ trộm cắp tại Hà Nội

VOV.VN - Ngày 16/4, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Đan Phượng vừa bắt giữ đối tượng Lưu Tuấn Mậu - đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn, bước đầu xác định liên quan tới 12 vụ trộm.

Bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây mua bán ma tuý tại Hải Phòng

VOV.VN - Công an phường Ngô Quyền (TP Hải Phòng) vừa triệt phá ổ nhóm mua bán ma tuý, tạm giữ hình sự 6 đối tượng liên quan.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật