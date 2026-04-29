中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau hơn 4 năm lẩn trốn

Thứ Tư, 15:41, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ Hà Thị Ban tại sân bay Nội Bài sau hơn 4 năm trốn truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Đối tượng bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 18,5 tỷ đồng bằng thủ đoạn giả danh, hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, xử lý.

Ngày 29/4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an và lực lượng chức năng tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Hà Thị Ban (tên gọi khác Trần Thu Hà, SN 1980, hộ khẩu thường trú tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, nay là xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ).

Lực lượng Công an phối hợp các đơn vị chức năng bắt giữ Hà Thị Ban (áo sơ mi trắng) tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Theo đó, đối tượng Hà Thị Ban bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình, nay là Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, ra quyết định truy nã về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 9/2021 đến tháng 3/2022, Hà Thị Ban đã lợi dụng danh nghĩa là cán bộ công tác tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ủy ban nhân dân huyện Đà Bắc (cũ) để tạo lòng tin với các bị hại. Đối tượng đưa ra thông tin gian dối về việc có mối quan hệ với một số cá nhân làm công tác quản lý đất đai, có khả năng đứng ra liên hệ, thỏa thuận mua bán đất và hoàn thiện thủ tục pháp lý cho người mua.

Bằng thủ đoạn trên, Hà Thị Ban đã nhận tiền của nhiều bị hại để “lo” mua đất, góp vốn đầu tư hoặc vay mượn. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, đối tượng không thực hiện như cam kết, không làm việc với chủ đất, không thỏa thuận được việc mua bán, đồng thời làm giả giấy tờ, biên bản nhằm hợp thức hóa hành vi.

Tổng số tiền các bị hại giao cho đối tượng là hơn 18,5 tỷ đồng. Ngày 23/3/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình (cũ) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Thị Ban về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, trước khi bị xử lý, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành lấy lời khai ban đầu đối với đối tượng Hà Thị Ban sau khi bị bắt giữ.

Quá trình xác minh xác định, ngày 19/3/2022, Hà Thị Ban xuất cảnh sang Thái Lan qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Đến tháng 4/2024, đối tượng tiếp tục trốn sang Lào qua đường tiểu ngạch nhằm tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành các thủ tục đề nghị truy nã quốc tế đối với đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau thời gian dài truy xét, ngày 25/4/2026, lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ Hà Thị Ban khi đối tượng trở về Việt Nam qua Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Tại cơ quan Công an, bước đầu Hà Thị Ban đã thừa nhận hành vi phạm tội, khai nhận do không có khả năng chi trả số tiền đã chiếm đoạt nên đã bỏ trốn ra nước ngoài.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bắt giữ đối tượng bị truy nã quốc tế

VOV.VN - Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp vừa ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hữu Khánh (sinh năm 1997) bị truy nã quốc tế về hành vi “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

 

PV/VOV.VN
Tag: truy nã công an tỉnh Phú Thọ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm chiếm đoạt tài sản
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt về tội tổ chức đánh bạc tại TP.HCM
VOV.VN - Sau thời gian lẩn trốn tại TP.HCM, đối tượng Bùi Anh Dũng, đối tượng bị truy nã đặc biệt đã bị lực lượng công an Hà Nội bắt giữ, bàn giao cơ quan điều tra xử lý.

Công an Hải Phòng bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm
VOV.VN - Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng) vừa phối hợp các đơn vị bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tại cửa khẩu Dinh Bà (tỉnh Đồng Tháp).

Công an Hà Nội truy nã, truy tìm loạt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
VOV.VN - Ngày 18/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đang truy nã, truy tìm nhiều đối tượng liên quan các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, "chạy án" và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; đồng thời kêu gọi người dân phối hợp cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật