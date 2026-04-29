Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau hơn 4 năm lẩn trốn

Ngày 29/4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an và lực lượng chức năng tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Hà Thị Ban (tên gọi khác Trần Thu Hà, SN 1980, hộ khẩu thường trú tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, nay là xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ).

Lực lượng Công an phối hợp các đơn vị chức năng bắt giữ Hà Thị Ban (áo sơ mi trắng) tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Theo đó, đối tượng Hà Thị Ban bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình, nay là Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, ra quyết định truy nã về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 9/2021 đến tháng 3/2022, Hà Thị Ban đã lợi dụng danh nghĩa là cán bộ công tác tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ủy ban nhân dân huyện Đà Bắc (cũ) để tạo lòng tin với các bị hại. Đối tượng đưa ra thông tin gian dối về việc có mối quan hệ với một số cá nhân làm công tác quản lý đất đai, có khả năng đứng ra liên hệ, thỏa thuận mua bán đất và hoàn thiện thủ tục pháp lý cho người mua.

Bằng thủ đoạn trên, Hà Thị Ban đã nhận tiền của nhiều bị hại để “lo” mua đất, góp vốn đầu tư hoặc vay mượn. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, đối tượng không thực hiện như cam kết, không làm việc với chủ đất, không thỏa thuận được việc mua bán, đồng thời làm giả giấy tờ, biên bản nhằm hợp thức hóa hành vi.

Tổng số tiền các bị hại giao cho đối tượng là hơn 18,5 tỷ đồng. Ngày 23/3/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình (cũ) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Thị Ban về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, trước khi bị xử lý, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành lấy lời khai ban đầu đối với đối tượng Hà Thị Ban sau khi bị bắt giữ.

Quá trình xác minh xác định, ngày 19/3/2022, Hà Thị Ban xuất cảnh sang Thái Lan qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Đến tháng 4/2024, đối tượng tiếp tục trốn sang Lào qua đường tiểu ngạch nhằm tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành các thủ tục đề nghị truy nã quốc tế đối với đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau thời gian dài truy xét, ngày 25/4/2026, lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ Hà Thị Ban khi đối tượng trở về Việt Nam qua Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Tại cơ quan Công an, bước đầu Hà Thị Ban đã thừa nhận hành vi phạm tội, khai nhận do không có khả năng chi trả số tiền đã chiếm đoạt nên đã bỏ trốn ra nước ngoài.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.