Bắt tạm giam đối tượng tổ chức giải đấu Poker trái phép

Chủ Nhật, 17:59, 29/03/2026
VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Phước Long (SN 1980; trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc”.

Long là chủ nhiệm câu lạc bộ thể thao cơ sở New Emperors Poker Club tại khách sạn V. trên đường Phạm Văn Đồng, phường An Hải, TP Đà Nẵng. Đáng chú ý, Long là đối tượng có 4 tiền án về các tội Cố ý gây thương tích, Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, ngày 12/11/2025, Phòng CSHS phối hợp Công an phường An Hải tổ chức kiểm tra, phát hiện câu lạc bộ New Emperors Poker Club đang tổ chức cho 30 người tham gia giải đấu Poker tournament trái phép.

bat tam giam doi tuong to chuc giai dau poker trai phep hinh anh 1
Đặng Phước Long là đối tượng có 4 tiền án về các tội Cố ý gây thương tích, Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Quá trình điều tra xác định, trong thời gian điều hành hoạt động câu lạc bộ, Đặng Phước Long đã chỉ đạo nhân viên do mình thuê tự ý tổ chức giải đấu Poker có giải thưởng bằng tiền; đồng thời sử dụng tài khoản Facebook “New Emperors Poker Club” đăng tải thông tin, quảng bá giải đấu với lệ phí tham gia 650.000 đồng/người, tổng giá trị giải thưởng công bố 50 triệu đồng nhằm lôi kéo nhiều người đến mua vé tham gia chơi.

Kết quả điều tra ban đầu xác định những người tham gia chơi Poker vào ngày 12/11/2025 đều không phải hội viên của câu lạc bộ. Quá trình thi đấu thực chất là những người chơi trực tiếp so bài, loại nhau để tranh giải thưởng bằng tiền do câu lạc bộ công bố.

Để thu lợi bất chính, Long đã cắt lại một phần tiền trong tổng giá trị giải thưởng và nguồn thu từ bán vé tham gia. Việc câu lạc bộ này tổ chức giải đấu Poker cho nhiều người không phải hội viên tham gia vào ngày 12/11/2025 chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép theo quy định.

bat tam giam doi tuong to chuc giai dau poker trai phep hinh anh 2
Giải đấu Poker trái phép

Đây là vụ án có tính chất phức tạp, phương thức, thủ đoạn tinh vi khi đối tượng lợi dụng hình thức thi đấu Poker để che giấu hành vi tổ chức đánh bạc trái phép, đối phó hoạt động kiểm tra, xử lý của lực lượng CATP. Đáng chú ý, trong số người bị lôi kéo tham gia có cả khách du lịch, tiềm ẩn nguy cơ làm phát sinh tệ nạn, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự và hình ảnh môi trường du lịch trên địa bàn thành phố.

Quá trình đấu tranh, Phòng CSHS, Công an TP Đà Nẵng đã thu thập nhiều tài liệu, chứng cứ, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động đăng tải, tổ chức, thu phí và công bố giải thưởng của giải đấu Poker trái phép. Hiện Phòng CSHS đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

CTV Đức Lâm/VOV-Miền Trung
Triệt xóa nhóm đánh bạc tinh vi với nhiều đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự
Triệt xóa nhóm đánh bạc tinh vi với nhiều đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự

VOV.VN - Ngày 27/3, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an xã Quỳnh Phú đã triệt xóa một nhóm đánh bạc hoạt động tinh vi, nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự.

Đang chấp hành án treo vẫn tụ tập đánh bạc, 4 người bị bắt quả tang
Đang chấp hành án treo vẫn tụ tập đánh bạc, 4 người bị bắt quả tang

VOV.VN - Ngày 25/3, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Trần Phú vừa phát hiện, bắt quả tang 4 đối tượng có hành vi đánh bạc trái phép, đáng chú ý trong đó có 2 đối tượng đang trong thời gian chấp hành án treo nhưng vẫn tiếp tục vi phạm.

Khởi tố bị can 19 tuổi về hành vi đánh bạc trên không gian mạng
Khởi tố bị can 19 tuổi về hành vi đánh bạc trên không gian mạng

VOV.VN - Hoàng Văn Trường ra quán net để đánh 'tài xỉu' được thua bằng tiền trên ứng dụng đánh bạc. Trong 1 ngày, Trường cá cược tới 93 lần với tổng số tiền hơn 45 triệu đồng.

