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Bắt giữ kẻ đập phá 10 ô tô để trộm tài sản ở Đà Nẵng

Chủ Nhật, 14:25, 02/08/2026
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VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Đà Nẵng vừa bắt giữ đối tượng đập vỡ kính nhiều ô tô để trộm cắp là Mai Văn Lạc (SN 1985, trú xã Tây Hồ, hiện ở phường An Khê, thành phố Đà Nẵng)

Qua công tác nắm tình hình, từ giữa tháng 6/2026, lực lượng Cảnh sát hình sự ghi nhận nhiều vụ xe ô tô cá nhân đỗ trên đường vào ban đêm bị đập kính, lục soát và trộm cắp tài sản. Với quyết tâm sớm làm rõ vụ việc, ngày 28/7/2026, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án, huy động lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy xét.

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Mai Văn Lạc dựng lại hiện trường gây án. (Ảnh: Công an cung cấp)

Từ việc phân tích phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng, kết hợp rà soát các đối tượng có tiền án, tiền sự và mới chấp hành xong án phạt tù, Ban chuyên án đã xác định đối tượng nghi vấn là Mai Văn Lạc. Đây là đối tượng có 7 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa chấp hành xong án phạt tù vào tháng 1/2026, không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên có nhiều biểu hiện bất minh về thời gian và kinh tế.

Ngày 29/7, sau khi củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ Mai Văn Lạc. Ban đầu, đối tượng quanh co, chối tội, tuy nhiên trước các chứng cứ thu thập được, Lạc đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo lời khai, do không có việc làm, cần tiền tiêu xài, Lạc chuẩn bị kìm bấm, tua vít, găng tay, áo khoác có mũ trùm đầu rồi sử dụng xe máy mang biển kiểm soát 43S4-5044 đi khắp các tuyến đường vào khoảng nửa đêm để tìm những xe ô tô đỗ ven đường, không có người trông coi. Khi phát hiện sơ hở, đối tượng dùng dụng cụ đập vỡ kính xe, lục soát và lấy toàn bộ tài sản có giá trị bên trong.

Từ ngày 20/7/2026 đến khi bị bắt, đối tượng khai nhận đã thực hiện gần 10 vụ đập kính ô tô trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố. Riêng rạng sáng 26/7/2026, tại khu vực đường Hà Hồi - Phú Lộc 14 (phường Thanh Khê), Lạc đã liên tiếp đập vỡ kính 4 xe ô tô, lấy trộm khoảng 7 triệu đồng tiền mặt, cùng ngoại tệ và nhiều tài sản khác.

Cơ quan công an đã thu giữ nhiều tang vật liên quan gồm xe mô tô gây án, kìm bấm, tua vít, đèn pin, ngoại tệ, sạc dự phòng, quần áo và các dụng cụ phục vụ việc phạm tội.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Mai Văn Lạc về các hành vi Trộm cắp tài sản và Hủy hoại tài sản, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ các vụ án có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

CTV Đức Lâm/VOV-Miền Trung
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