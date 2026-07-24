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Bắt giữ nghi phạm sát hại người phụ nữ trước cửa khách sạn tại Hải Phòng

Thứ Sáu, 23:14, 24/07/2026
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VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng vừa bắt giữ thành công đối tượng Phạm Văn Chiến (sinh năm 1985, trú xã Kiến Minh, TP Hải Phòng), nghi phạm trong vụ án giết người xảy ra trên địa bàn phường Lưu Kiếm (cùng TP Hải Phòng) vào đêm 22/7.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 22/7, tại khu vực nút giao đường 10, trước cửa khách sạn Việt Úc (phường Lưu Kiếm, thành phố Hải Phòng), chị Trần Thị A. (sinh năm 1989, trú phường Bạch Đằng, thành phố Hải Phòng) đang ngồi trên xe máy đỗ trước khách sạn thì bất ngờ bị một người đàn ông đi xe máy dùng hung khí đâm nhiều nhát, dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường bằng xe máy.

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Nghi phạm bị lực lượng Công an bắt giữ. (Ảnh: Công an Hải Phòng)

Qua xác minh, cơ quan công an xác định nghi phạm gây ra vụ giết người là Phạm Văn Chiến (sinh năm 1985, trú tại Phong Cầu, xã Kiến Minh). Thời điểm bỏ trốn, Chiến sử dụng xe máy Honda Wave màu xanh, biển số 16H8-4697.

Ngày 23/7, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hải Phòng) phát đi thông báo truy tìm Phạm Văn Chiến để phục vụ điều tra vụ án có dấu hiệu “Giết người” xảy ra trên địa bàn phường Lưu Kiếm.

Ngày 24/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng vừa bắt giữ Phạm Văn Chiến khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực đường Phạm Văn Đồng, gần gầm cầu cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, thuộc địa phận phường Dương Kinh.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
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