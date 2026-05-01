Bắt giữ người phụ nữ trốn trại, bị truy nã đặc biệt

Thứ Sáu, 09:08, 01/05/2026
VOV.VN trên Google News

Sau khi trốn khỏi nơi giam giữ và bị Trại giam Định Thành phát lệnh truy nã đặc biệt, Đoàn Thị Ngọc Cẩm đã bị lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp bắt giữ khi đang lẩn trốn.

Ngày 30/4, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa bắt giữ Đoàn Thị Ngọc Cẩm (48 tuổi, quê An Giang), đối tượng bị truy nã đặc biệt sau khi trốn khỏi nơi giam giữ.

Khoảng 22h40 ngày 29/4, trên Quốc lộ 1, đoạn qua khu phố Trung Lương, phường Trung An, Công an phường Trung An phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp và Trại giam Định Thành bắt giữ Đoàn Thị Ngọc Cẩm.

bat giu nguoi phu nu tron trai, bi truy na dac biet hinh anh 1
Đoàn Thị Ngọc Cẩm tại thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: Trọng Tín 

Theo cơ quan chức năng, Cẩm đang chấp hành án 16 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Ngày 27/4, đối tượng trốn khỏi nơi giam giữ và đến ngày 28/4 bị Trại giam Định Thành ra quyết định truy nã đặc biệt.

Trong quá trình lẩn trốn qua địa bàn Đồng Tháp, Cẩm bị phát hiện và bắt giữ.

Công an phường Trung An đã lập biên bản, bàn giao đối tượng cho Trại giam Định Thành xử lý theo thẩm quyền. 

Theo Hoài Thanh/Báo Vietnamnet
Tag: Trại giam Định Thành lệnh truy nã đặc biệt bắt giữ lẩn trốn
Công an Hà Tĩnh bắt giữ 15 đối tượng cộm cán trong đường dây ma túy lớn
VOV.VN - Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy, Công an Hà Tĩnh vừa bắt giữ 15 đối tượng liên quan đến đường dây mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Bắt giữ đối tượng trộm tiền công đức tại Ninh Bình
VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát hình sự) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Sơn (SN 1990, trú tỉnh Bắc Ninh) về hành vi trộm cắp tài sản, liên quan đến hàng loạt vụ đột nhập các cơ sở thờ tự, tôn giáo lấy tiền công đức trên địa bàn.

25 đối tượng đánh bạc tại nhà ở Ninh Bình bị bắt giữ
VOV.VN - Lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình đã triệt phá một tụ điểm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại xã Liên Minh, bắt quả tang 25 đối tượng đang tham gia. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ hơn 485 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan phục vụ việc đánh bạc.

