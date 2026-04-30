  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
25 đối tượng đánh bạc tại nhà ở Ninh Bình bị bắt giữ

Thứ Năm, 16:18, 30/04/2026
VOV.VN - Lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình đã triệt phá một tụ điểm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại xã Liên Minh, bắt quả tang 25 đối tượng đang tham gia. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ hơn 485 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan phục vụ việc đánh bạc.

Qua công tác trinh sát, nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện một nhóm đối tượng thường xuyên tụ tập tại nhà ở của Trần Thị Loan, sinh năm 1975, trú tại xóm Thượng 1, xã Liên Minh, có dấu hiệu tổ chức đánh bạc ăn tiền.

Tổ chức các biện pháp điều tra, làm rõ, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Liên Minh tiến hành kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang 25 đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền tại nhà Trần Thị Loan.

25 doi tuong danh bac tai nha o ninh binh bi bat giu hinh anh 1
Các đối tượng và tang vật

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ số tiền hơn 485 triệu đồng và nhiều tang vật có liên quan như bát, đĩa, quân vị và các dụng cụ phục vụ việc đánh bạc

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 8 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và 17 bị can về hành vi đánh bạc để xử lý theo quy định của pháp luật.

danh_bac.jpg

Triệt xóa tụ điểm đánh bạc tại trung tâm Đà Nẵng

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa thành công một tụ điểm đánh bạc quy mô, hoạt động tinh vi trên địa bàn phường Hải Châu do Hồ Thị Đông Phương (SN 1985, trú phường Cẩm Lệ) tổ chức.

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
Triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề, giao dịch gần 10 tỷ

VOV.VN - Một đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề với tổng số tiền giao dịch gần 10 tỷ đồng vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng triệt xóa.

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt về tội tổ chức đánh bạc tại TP.HCM

VOV.VN - Sau thời gian lẩn trốn tại TP.HCM, đối tượng Bùi Anh Dũng, đối tượng bị truy nã đặc biệt đã bị lực lượng công an Hà Nội bắt giữ, bàn giao cơ quan điều tra xử lý.

7 đối tượng đánh bạc tại nhà bị bắt giữ

VOV.VN - Một ổ nhóm đánh bạc gồm 7 đối tượng, đều trú tại xã Hợp Minh (Nghệ An), vừa bị Công an xã Hợp Minh phát hiện, bắt giữ; tang vật thu giữ hơn 27 triệu đồng.

