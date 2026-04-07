Cơ quan điều tra Bộ Công an truy nã 2 Tổng giám đốc

Thứ Ba, 21:07, 07/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) vừa ra quyết định khởi tố bị can và truy nã với hai bị can là Tổng Giám đốc gồm Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Ngọc Minh.

Ngày 7/4, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á và Nhóm Công ty CP vốn Thái Thịnh.

co quan dieu tra bo cong an truy na 2 tong giam doc hinh anh 1
Bị can Nguyễn Thiện Nhân (trái) và Nguyễn Ngọc Minh.

Trong quá trình điều tra, C03 đã ra quyết định khởi tố bị can và truy nã đối với bị can Nguyễn Thiện Nhân (SN 1963, trú tại phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM), Tổng giám đốc Công ty CP vốn Thái Thịnh và Nguyễn Ngọc Minh (SN 1968, trú tại phường Bình Phú, TPHCM), Tổng giám đốc Công ty CP vốn Thái Thịnh Đà Lạt, cùng với tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Căn cứ vào quy định của pháp luật, C03 yêu cầu bị can Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Ngọc Minh ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Hết thời hạn điều tra vụ án mà bị can Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Ngọc Minh không ra đầu thú sẽ bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, nếu phát hiện bị can Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Ngọc Minh đang ở đâu, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất và thông báo ngay cho C03 biết để phối hợp tiếp nhận.

Xác minh rõ danh tính người đăng tin giả, gây xôn xao mạng xã hội

VOV.VN - Ngày 7/4, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đã nhanh chóng xác minh, làm rõ một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương.

Võ Nam/VOV.VN
Tag: Bộ Công an truy nã bị can C03 điều tra
Truy nã nhân viên quán karaoke hành hung khách ở Hà Nội

VOV.VN - Vi Văn Thuận (26 tuổi, quê Nghệ An, nhân viên quán karaoke ở phường Phú Lương, TP Hà Nội) bị truy nã để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

VOV.VN - Vi Văn Thuận (26 tuổi, quê Nghệ An, nhân viên quán karaoke ở phường Phú Lương, TP Hà Nội) bị truy nã để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Truy nã nóng đối tượng mua bán ma túy tại Hà Nội

VOV.VN - Ngày 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, vừa ra quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Văn Tình (SN 1989; trú tại xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa) về tội Mua bán trái phép chất ma túy, sau khi xác định người này là mắt xích cung cấp ma túy cho nhiều đối tượng trên địa bàn.

VOV.VN - Ngày 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, vừa ra quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Văn Tình (SN 1989; trú tại xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa) về tội Mua bán trái phép chất ma túy, sau khi xác định người này là mắt xích cung cấp ma túy cho nhiều đối tượng trên địa bàn.

Truy nã nhân viên quán karaoke đuổi đánh khách ở Hà Nội

VOV.VN - Ngày 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, đã ra quyết định truy nã đối tượng Vi Văn Thuận (SN 2000, trú tại xã Tam Thái, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng liên quan vụ việc xảy ra tại một quán karaoke.

VOV.VN - Ngày 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, đã ra quyết định truy nã đối tượng Vi Văn Thuận (SN 2000, trú tại xã Tam Thái, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng liên quan vụ việc xảy ra tại một quán karaoke.

