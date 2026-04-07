Cơ quan điều tra Bộ Công an truy nã 2 Tổng giám đốc

Ngày 7/4, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á và Nhóm Công ty CP vốn Thái Thịnh.

Bị can Nguyễn Thiện Nhân (trái) và Nguyễn Ngọc Minh.

Trong quá trình điều tra, C03 đã ra quyết định khởi tố bị can và truy nã đối với bị can Nguyễn Thiện Nhân (SN 1963, trú tại phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM), Tổng giám đốc Công ty CP vốn Thái Thịnh và Nguyễn Ngọc Minh (SN 1968, trú tại phường Bình Phú, TPHCM), Tổng giám đốc Công ty CP vốn Thái Thịnh Đà Lạt, cùng với tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Căn cứ vào quy định của pháp luật, C03 yêu cầu bị can Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Ngọc Minh ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Hết thời hạn điều tra vụ án mà bị can Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Ngọc Minh không ra đầu thú sẽ bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, nếu phát hiện bị can Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Ngọc Minh đang ở đâu, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất và thông báo ngay cho C03 biết để phối hợp tiếp nhận.