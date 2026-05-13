Bị cáo Bùi Đình Khánh khai không biết mình đã nổ súng vào lực lượng công an

Chiều 13/5, Toà án nhân dân tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phiên xét hỏi. Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Bùi Đình Khánh (SN 1994, trú tại phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh) được xác định giữ vai trò trung tâm trong đường dây buôn bán, vận chuyển ma tuý từ Phú Thọ và Hà Nội về Quảng Ninh.

Tại phiên xét xử chiều 13/5, Bùi Đình Khánh phủ nhận nhiều chi tiết trong lời khai trước đó

Số ma tuý này có nguồn gốc liên quan đến Ngô Văn Tuyên (SN 1985, trú tại xã Thu Cúc, tỉnh Phú Thọ). Tuyên cất giấu 40 bánh heroin ở nhà mẹ đẻ (xã Thu Cúc) và đến tháng 10/2024, sau khi tự gây tai nạn phải cấp cứu tại bệnh viện, Tuyên đã nhờ Nguyễn Thị Phương (bạn gái) và Hà Thương Hải (SN 1994, trú tại xã Thu Cúc, tỉnh Phú Thọ - là cháu gọi Tuyên là cậu) tìm cách tiêu thụ để lo chi phí cho gia đình. Hải sau đó cùng bạn là Bùi Đình Khánh bàn bạc, tìm cách tiêu thụ tại Quảng Ninh. Khánh nhờ bác ruột là Nguyễn Hữu Đằng tìm khách mua heroin; đồng thời cùng Hải tổ chức vận chuyển, tập kết ma túy, thuê căn hộ tại Chung cư GreenBay Garden (phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh) làm nơi cất giấu ma túy, vũ khí. Nhiều đối tượng khác giữ vai trò cất giấu, vận chuyển và tiêu thụ ma tuý.

Chiều tối ngày 17/4/2025, sau khi thống nhất việc bán 16 bánh heroin với giá khoảng 135 triệu đồng/bánh cho đối tượng tên Thanh, Bùi Đình Khánh cùng đồng bọn mang theo vũ khí quân dụng để đi giao ma tuý tại khu vực phường Bãi Cháy. Khi biết Nguyễn Hữu Đằng bị bắt quả tang cùng ma túy và Hà Thương Hải bị đưa lên xe ô tô khác, Khánh đã trực tiếp cầm súng AK tấn công lực lượng Công an nhằm mục đích giải cứu đồng bọn và cướp lại ma túy, khiến Thượng uý Nguyễn Đăng Khải (cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh) hy sinh.

Trong qua trình bỏ chạy bằng xe ô tô, Khánh dùng súng AK bắn và dùng xe ô tô đâm va, làm hư hỏng nặng 4 xe ô tô của Công an tỉnh Quảng Ninh. Sau đó, Khánh thông qua nhiều người thân quen để nhờ hỗ trợ trong quá trình trốn chạy, cho đến khi bị bắt tại Thanh Hoá ngày 18/4/2025.

19 bị can bị truy tố trong vụ án với nhiều tội danh liên quan đến ma tuý, giết người, tàng trữ vũ khí quân dụng...

Khi thẩm phán xét hỏi trong phiên toà sơ thẩm chiều 13/5/2026, Bùi Đình Khánh cho rằng lời khai của mình được ghi trong cáo trạng “cơ bản đúng nhưng một số dữ kiện không hoàn toàn đúng”. Trước toà, Khánh cho biết có quan hệ thân thiết với Hà Thương Hải nên khi được nhờ đã thuê nhà tại phường Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh) để Hải sử dụng làm ăn; tuy nhiên chỉ biết Hải mang súng, đạn tới cất giữ, không biết Hải tổ chức vận chuyển ma tuý đến Quảng Ninh khi nào, số lượng bao nhiêu. Khánh chỉ biết chính xác số lượng ma tuý (16 bánh heroin) vào chiều 17/4/2025, trước khi nhóm này vận chuyển ma tuý và mang theo vũ khí đi giao dịch với đối tượng tên Thanh (thông qua trung gian là Nguyễn Hữu Đằng).

Sau khi đến điểm hẹn giao dịch tại khu vực Cái Lân (phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh) mà không gặp Đằng (do Đằng đã bị lực lượng công an bắt quả tang), Khánh nhìn qua gương chiếu hậu ô tô thấy Hải bị nhiều người mặc áo đen khống chế. Khánh cho rằng đây là người của đối tượng Thanh đến cướp ma tuý nên đã quay xe lại, lấy súng trên xe bắn chỉ thiên 2 phát để uy hiếp, yêu cầu thả Hải. Sau đó khi thấy 1 chiếc ô tô 4 chỗ lao đến chỗ mình, Khánh lấy báng súng đập vào cửa kính trước, đồng thời khi cửa kính sau mở ra, Khánh dùng súng chọc vào cửa kính thì súng cướp cò. Khánh khai do hoảng loạn nên không biết đã bắn trúng người bên trong.

Khánh thấy Hải bị đưa lên xe ôtô (bán tải) khác nên lên xe đuổi theo với mục đích giải cứu. Quá trình truy đuổi, Khánh khai vẫn nghĩ rằng đây là người của đối tượng Thanh, không biết đó là lực lượng công an nên liên tục nổ súng để đe doạ. Sau đó khi lẩn trốn tới địa phận Thanh Hoá, Bùi Đình Khánh khai đã chủ động khai báo với cán bộ công an trên đường về nhân thân của mình và đề nghị được đưa về Quảng Ninh.

Cũng trong phiên xét hỏi chiều nay tại Toà, nhiều bị can khác như Hà Thương Hải, Ngô Văn Tuyên, Nguyễn Hữu Đằng… cũng khai báo quanh co, phủ nhận nhiều chi tiết liên quan đến quá trình phạm tội. Chủ toạ phiên toà nhiều lần ngắt lời và chỉ ra mâu thuẫn trong các lời khai.

Phiên toà sẽ tiếp tục làm việc vào ngày mai, dự kiến tuyên án vào 15/5. 19 bị can trong vụ án bị truy tố về nhiều tội danh "Giết người", "Mua bán trái phép chất ma tuý", "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý", "Cố ý làm hư hỏng tài sản"; “Che giấu tội phạm”.