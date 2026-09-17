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Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đến hiện trường chỉ đạo khắc phục sạt lở làm 3 người tử vong

Thứ Năm, 20:18, 17/09/2026
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VOV.VN - Ngay sau vụ sạt lở đất khiến 3 người trong cùng một gia đình tử vong tại xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ, lãnh đạo tỉnh đã đến hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm, khắc phục hậu quả, đồng thời thăm hỏi, chia buồn và yêu cầu chính quyền địa phương hỗ trợ gia đình các nạn nhân tổ chức tang lễ chu đáo.

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ sạt lở đất xảy ra tại thôn Tú Lý, xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ làm sập hai phòng ngủ, khiến 3 người trong cùng một gia đình bị vùi lấp, tử vong, ông Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ và ông Trần Duy Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác tìm kiếm, khắc phục hậu quả và chia buồn với gia đình các nạn nhân.

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Sẵn sàng lực lượng để hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ.

Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung hỗ trợ gia đình tổ chức tang lễ chu đáo cho các nạn nhân; đồng thời khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất đá, nhất là những khu dân cư nằm dưới chân đồi, taluy dương, khu vực có địa hình xung yếu.

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Khắc phục sạt lở tại gia đình ông Xa Văn Dong

Sau khi kiểm tra hiện trường vụ sạt lở tại thôn Tú Lý, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cũng đã đi kiểm tra một số khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất trên địa bàn xã Đà Bắc - địa phương chủ yếu dân tộc Mường sinh sống. Toàn xã hiện có 21 thôn với hơn 4.800 hộ, gần 19.000 nhân khẩu.

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Lực lượng quân đội hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Qua kiểm tra thực tế, lãnh đạo tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tiếp tục bám sát địa bàn, rà soát kỹ những vị trí có nguy cơ sạt lở, nhất là tại các khu dân cư nằm gần chân đồi, taluy dương và những khu vực nền đất có dấu hiệu mất ổn định để có phương án ứng phó phù hợp.

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Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ chia buồn với gia đình các nạn nhân.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 17/9, tại gia đình ông Xa Văn Dong ở thôn Tú Lý, xã Đà Bắc (Phú Thọ). Khoảng 40 m³ đất, đá từ taluy dương bất ngờ sụt tràn vào nhà, khiến hai phòng ngủ của gia đình bị sập, 3 người bên trong gồm ông Xa Văn Dong (sinh năm 1975); bà Đinh Thị Hoan (sinh năm 1979) vợ ông Dong và bà Xa Thị Chinh (sinh năm 1947) - cô ông Dong bị vùi lấp dẫn đến tử vong.

CTV Mùi Sơn/VOV-Tây Bắc
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