Mưa lũ cô lập nhiều nơi ở Phú Thọ, hơn 1.000 người dân phải sơ tán

Nhiều khu vực bị chia cắt

Sáng 17/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ cho biết mưa lớn tiếp tục xảy ra trên diện rộng, có nơi mưa rất to. Nhiều điểm ghi nhận lượng mưa trên 400mm, trong đó Cao Răm, xã Liên Sơn đạt 440,2mm; Xuân Phong, xã Cao Phong 435,8mm; Lũng Vân, xã Vân Sơn 426,8mm và Tân Pheo 421mm. Phần lớn các trạm còn lại ghi nhận lượng mưa từ 100-300mm.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, mực nước trên sông Bôi dâng nhanh, nhiều khu vực trũng thấp, ven sông tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và việc đi lại của nhân dân.

Mưa lớn khiến mực nước nhiều sông dâng cao. Trên sông Bôi, mực nước tại trạm thủy văn Hưng Thi đạt 13,51m, cao hơn báo động 3 là 0,51m. Trên sông Bứa, tại trạm Thanh Sơn, mực nước đạt 23,46m, cao hơn báo động 1 là 0,46m.

Mực nước tại các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh hiện đạt khoảng 85-100% mực nước dâng bình thường. Có 44 hồ chứa lớn có mực nước bằng hoặc cao hơn ngưỡng tràn xả lũ, song theo cơ quan chuyên môn, các hồ cơ bản vẫn bảo đảm an toàn.

Đến sáng 17/9, tỉnh chưa ghi nhận thiệt hại về người. Ba người bị mắc kẹt trong hang tại xã Dũng Tiến do nước dâng chặn cửa hang đã được lực lượng chức năng giải cứu an toàn. Mưa lũ đã khiến 11 hộ bị tốc mái hoặc ảnh hưởng do sạt lở, 141 hộ bị ngập tại các xã Nật Sơn, Lạc Thủy, Liên Sơn, Cao Dương, An Bình và Yên Trị. Một điểm trường tại xã Vân Sơn và một công trình văn hóa tại xã An Nghĩa cũng bị ảnh hưởng.

Hạ tầng giao thông bị thiệt hại tại nhiều nơi, với 3 điểm sạt lở trên quốc lộ, 4 điểm trên đường tỉnh và 20 điểm trên các tuyến liên xã, liên xóm. Đáng chú ý, đoạn đường từ thôn Ba Nuông đi thôn Ba Lầm bị khoảng 2.000m³ đất đá sạt xuống, khiến giao thông bị chia cắt. Tuyến từ thôn Hà lên trung tâm xã Tân Pheo tiếp tục xảy ra sạt lở, gây ách tắc.

Nước ngập trên nhiều tuyến đường khiến 401 hộ dân bị cô lập, trong đó có 147 hộ tại xã Lạc Thủy và 254 hộ tại xã Cao Dương. Ngầm Bãi Nai trên đường tỉnh 446, phường Kỳ Sơn cũng bị sập.

Hơn 1.000 người được sơ tán

Trước nguy cơ ngập sâu và sạt lở tiếp diễn, các địa phương đã sơ tán 252 hộ với hơn 1.040 người đến nơi an toàn. Trong đó, xã Mường Động di dời 68 hộ với 278 người; Liên Sơn 56 hộ với 280 người; Toàn Thắng 25 hộ với 73 người và Dũng Tiến 17 hộ với 77 người.

Trước nguy cơ ngập sâu và sạt lở tiếp diễn, các địa phương tại Phú Thọ đã sơ tán 252 hộ với hơn 1.040 người đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ chủ động ứng phó mưa lũ, kịp thời cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ Nhân dân.

UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu các sở, ngành và địa phương theo dõi chặt diễn biến mưa lũ, rà soát những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở và ngập lụt để kịp thời sơ tán người dân. Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước duy trì trực ban 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật, chuyển các bản tin cảnh báo thiên tai tới cơ sở.

Các địa phương cũng huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, kiểm tra các điểm sạt lở, bố trí người canh gác tại các tuyến đường, ngầm tràn và tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ để chủ động ứng phó.