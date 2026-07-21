Bắt khẩn cấp nhóm đối tượng mang dao phóng lợn đi gây rối

Ngày 21/7, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Phú Xuyên đang khẩn trương điều tra, làm rõ nhóm đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, trong quá trình tuần tra tại thôn Thao Chính, tổ công tác Công an xã Phú Xuyên phát hiện một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm và mang theo 2 tuýp sắt gắn xiên ba lưu thông trên đường.

7 đối tượng gây rối trật tự công cộng

Kiểm tra điện thoại di động của các đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều hình ảnh, video ghi lại cảnh cả nhóm điều khiển xe máy, mang theo dao phóng lợn và xiên ba hàn nối với tuýp sắt dài từ 3-4m, di chuyển từ xã Phú Xuyên đến khu vực Khu công nghiệp Đồng Văn (tỉnh Ninh Bình) để gây rối trật tự công cộng.

Công an xã Phú Xuyên đã lập biên bản, thu giữ tang vật và đưa 7 đối tượng về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi gây rối trật tự công cộng.

Quá trình đấu tranh, mở rộng vụ án, cơ quan công an xác định nhóm gồm 9 đối tượng, đều trú tại xã Phú Xuyên, TP Hà Nội. Đến nay, lực lượng chức năng đã làm việc với 7 đối tượng, còn 2 đối tượng đang tiếp tục được triệu tập.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an xã Phú Xuyên đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng về hành vi "Gây rối trật tự công cộng". Đồng thời, tiếp tục triệu tập 2 đối tượng khác để phục vụ công tác điều tra, làm rõ.

Hiện, Công an xã Phú Xuyên đang củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.