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Công an Hà Nội triệu tập 25 thanh thiếu niên để làm rõ hành vi gây rối

Thứ Năm, 15:59, 16/07/2026
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VOV.VN - Công an Hà Nội đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn 2 nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí, tụ tập giải quyết mâu thuẫn do phát sinh trên mạng xã hội. Đến nay, cơ quan công an đã triệu tập 25 người liên quan để điều tra, xử lý.

Ngày 16/7, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an các phường Hồng Hà, Long Biên cùng các đơn vị liên quan đã khẩn trương điều tra, bước đầu làm rõ 2 nhóm thanh thiếu niên tụ tập, mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch, Tổ công tác Y1/141 Công an TP Hà Nội phát hiện 2 nam thanh thiếu niên điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn tại khu vực ngã tư đường Vạn Kiếp - cơ đê 401, phường Hồng Hà.

Qua kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng xác định 2 đối tượng này có liên quan đến các nhóm thanh thiếu niên đang tổ chức tụ tập, chuẩn bị hung khí để giải quyết mâu thuẫn.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an các phường Hồng Hà, Long Biên và các đơn vị liên quan triển khai rà soát, truy xét, làm rõ các trường hợp liên quan.

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Các đối tượng trong vụ việc

Theo kết quả điều tra ban đầu, do mâu thuẫn phát sinh trên mạng xã hội, 2 nhóm thanh thiếu niên đã lôi kéo nhiều người tham gia, chuẩn bị hung khí rồi tụ tập vào ban đêm để tìm nhóm đối phương đánh nhau.

Trong quá trình di chuyển, các đối tượng không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy với tốc độ cao, che hoặc tháo biển kiểm soát, mang theo hung khí, hò hét, gây mất an ninh trật tự và đe dọa an toàn của người tham gia giao thông.

Đến nay, cơ quan công an đã triệu tập 25 trường hợp liên quan để làm việc, đồng thời thu giữ nhiều hung khí, phương tiện, điện thoại cùng các tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục phối hợp với công an các phường liên quan củng cố hồ sơ, truy xét các trường hợp còn lại để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Công an TP Hà Nội, việc phát hiện, kiểm tra kịp thời của lực lượng chức năng đã ngăn chặn 2 nhóm thanh thiếu niên mang hung khí tham gia hỗn chiến, không để xảy ra hậu quả nghiêm trọng, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Thời gian tới, Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động nắm tình hình để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp tụ tập, mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng.

Công an TP Hà Nội cũng khuyến cáo các gia đình tăng cường quản lý, giáo dục con em; thường xuyên nắm bắt các mối quan hệ và hoạt động trên mạng xã hội để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi tụ tập, mang theo hung khí hoặc bị lôi kéo tham gia đánh nhau, tránh vi phạm pháp luật và ảnh hưởng đến tương lai của các em.

Danh Thiết/VOV.VN
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