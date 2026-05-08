Bắt lãnh đạo xã lập hồ sơ khống rút tiền công trình ở Thanh Hóa

Thứ Sáu, 17:46, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam nguyên Chủ tịch UBND xã Lâm Phú cùng 2 giám đốc doanh nghiệp vì lập hồ sơ khống nghiệm thu công trình giao thông nông thôn chưa hoàn thành để rút hơn 426 triệu đồng ngân sách Nhà nước.

Ngày 08/5, Phòng Cảnh sát kinh tế cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Văn Nhị, nguyên Chủ tịch UBND xã Lâm Phú, huyện Lang Chánh (cũ), nay là xã Văn Phú; Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và DVTM Tuấn Hùng và Nguyễn Ngọc Tiến, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn xây dựng Phú Khang về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Ảnh CATH

Theo kết quả điều tra ban đầu, thực hiện chính sách khuyến khích phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2022 - 2025 của tỉnh Thanh Hóa, UBND xã Lâm Phú được Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh (cũ) phê duyệt hỗ trợ 600 triệu đồng để xây dựng 1 km đường giao thông nông thôn tại bản Cháo Pi - địa bàn còn nhiều khó khăn của huyện miền núi Lang Chánh trước đây.

Cơ quan điều tra xác định, với vai trò chủ đầu tư, UBND xã Lâm Phú đã chỉ định Công ty TNHH xây dựng và DVTM Tuấn Hùng thi công công trình; Công ty TNHH tư vấn xây dựng Phú Khang thực hiện tư vấn, giám sát. Các đối tượng đã thống nhất chia dự án thành 2 gói thầu có giá trị xây lắp dưới 1 tỷ đồng để thực hiện. Trong đó, gói thầu số 1 dài hơn 488m; gói thầu số 2 dài hơn 511m. Tổng giá trị xây dựng của cả hai gói thầu theo dự toán được phê duyệt hơn 2,35 tỷ đồng.

Đối tượng Phạm Văn nghị làm việc với Cơ quan Công an

Tuy nhiên, trên thực tế, đơn vị thi công chỉ mới triển khai khoảng 177m đường bê tông thuộc một tuyến của gói thầu số 2; các hạng mục còn lại không được thực hiện theo thiết kế, dự toán đã được phê duyệt. Mặc dù công trình chưa hoàn thành, chưa đủ điều kiện nghiệm thu, nhưng các đối tượng vẫn lập khống hồ sơ, xác nhận hoàn thành khối lượng thi công nhằm hợp thức hóa thủ tục thanh toán vốn hỗ trợ của Nhà nước. Từ những bộ hồ sơ ấy, chủ đầu tư đã giải ngân cho đơn vị thi công số tiền hơn 426 triệu đồng, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Phát hiện 11 thiếu niên chuẩn bị đánh nhau trên đường Vành đai 5

VOV.VN - Ngày 8/5, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực đường Vành đai 5, thuộc Tổ dân phố Thái Cao, phường Vạn Xuân, lực lượng công an phường phát hiện 2 nhóm thanh niên gồm 11 đối tượng có biểu hiện nghi vấn tụ tập đánh nhau.

Sỹ Đức/VOV1
Tag: Thanh Hóa lập hồ sơ khống rút tiền công trình bắt nguyên Chủ tịch xã
Công an bất ngờ kiểm tra phố chim cảnh ở Hà Nội, phát hiện nhiều vi phạm
VOV.VN - Lực lượng chức năng Hà Nội bất ngờ kiểm tra loạt cửa hàng chim cảnh trên phố Kim Ngưu, phát hiện và thu giữ hàng trăm cá thể chim không rõ nguồn gốc, nhiều cá thể thuộc nhóm động vật hoang dã thông thường.

Bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp tài sản tại Hà Nội với thủ đoạn tinh vi
VOV.VN - Ngày 6/5, Công an Hà Nội cho biết, Công an các địa phương liên tiếp bắt giữ các đối tượng trộm cắp tài sản với thủ đoạn tinh vi. Các vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về lỗ hổng trong quản lý tài sản tại cơ sở kinh doanh.

