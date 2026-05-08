Phát hiện 11 thiếu niên chuẩn bị đánh nhau trên đường Vành đai 5

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra hành chính, yêu cầu các đối tượng xuất trình giấy tờ liên quan và mời về trụ sở công an phường để làm việc.

Tại cơ quan công an, các thanh thiếu niên khai nhận mục đích tụ tập nhằm chuẩn bị đánh nhau, gây rối trật tự công cộng. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ nhiều vỏ chai bia do nhóm đối tượng mang theo.

Lực lượng công an tuyên truyền pháp luật đến số thanh niên có biểu hiện tụ tập đánh nhau, gây rối trật tự công cộng

Theo Công an phường Vạn Xuân, các đối tượng trong vụ việc đều đang ở độ tuổi vị thành niên, phần lớn còn ngồi trên ghế nhà trường. Do nhận thức pháp luật còn hạn chế, các em đã nảy sinh ý định tụ tập để giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực vào ban đêm.

Sau khi làm việc, Công an phường đã phối hợp với nhà trường và gia đình tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, giúp các em nhận thức rõ hành vi vi phạm, đồng thời yêu cầu viết cam kết không tái phạm.

Thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp “tội phạm đường phố” và tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên theo chỉ đạo của Công an tỉnh Thái Nguyên, thời gian qua, Công an phường Vạn Xuân đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa, đấu tranh và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Theo đó, lực lượng công an phường đã huy động hơn 200 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tham gia tuần tra khép kín địa bàn, đặc biệt trong khung giờ từ 1h đến 3h sáng hằng ngày. Qua công tác tuần tra, nhiều vụ việc có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng đã được phát hiện, ngăn chặn kịp thời.