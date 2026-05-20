Bắt nghi phạm giết 3 người trong gia đình ở Tây Ninh sau 5 giờ lẩn trốn

Sáng 20/5, đại diện chính quyền xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh (trước đây thuộc huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) cho biết nghi phạm bị bắt giữ ngay trong đêm 19/5 sau khi gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng tại một quán ăn ở ấp Huỳnh Thơ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h cùng ngày, người dân khu vực nghe tiếng la hét thất thanh nên chạy đến kiểm tra và phát hiện bà H.T.Đ (70 tuổi) cùng con gái là M.T.T.T (41 tuổi) đã tử vong tại chỗ. Chị N.G.B (22 tuổi, con bà T) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi trên đường đến bệnh viện.

Nghi phạm Nguyễn Cao Bằng đã bị công an bắt giữ. (Ảnh: CA)

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Cao Bằng là nghi phạm gây án. Người này được cho là đã dùng dao tấn công 3 nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường.

Theo người dân địa phương, Bằng từng có quan hệ tình cảm và sống chung với chị T. Nguyên nhân ban đầu của vụ việc được nhận định xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm.

Sau khi gây án, nghi phạm bỏ lại hung khí và bỏ trốn. Công an tỉnh Tây Ninh đã nhanh chóng triển khai lực lượng truy xét và bắt giữ thành công nghi phạm sau khoảng 5 giờ gây án.