Bắt nghi phạm giết 3 người trong gia đình ở Tây Ninh sau 5 giờ lẩn trốn

Thứ Tư, 08:28, 20/05/2026
VOV.VN - Sau khoảng 5 giờ truy xét, lực lượng Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ Nguyễn Cao Bằng (45 tuổi, ngụ xã Hậu Thạnh) để điều tra hành vi giết người liên quan vụ án mạng khiến 3 người trong cùng một gia đình tử vong.

Sáng 20/5, đại diện chính quyền xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh (trước đây thuộc huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) cho biết nghi phạm bị bắt giữ ngay trong đêm 19/5 sau khi gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng tại một quán ăn ở ấp Huỳnh Thơ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h cùng ngày, người dân khu vực nghe tiếng la hét thất thanh nên chạy đến kiểm tra và phát hiện bà H.T.Đ (70 tuổi) cùng con gái là M.T.T.T (41 tuổi) đã tử vong tại chỗ. Chị N.G.B (22 tuổi, con bà T) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi trên đường đến bệnh viện.

bat nghi pham giet 3 nguoi trong gia dinh o tay ninh sau 5 gio lan tron hinh anh 1
Nghi phạm Nguyễn Cao Bằng đã bị công an bắt giữ. (Ảnh: CA)

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Cao Bằng là nghi phạm gây án. Người này được cho là đã dùng dao tấn công 3 nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường.

Theo người dân địa phương, Bằng từng có quan hệ tình cảm và sống chung với chị T. Nguyên nhân ban đầu của vụ việc được nhận định xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm.

Sau khi gây án, nghi phạm bỏ lại hung khí và bỏ trốn. Công an tỉnh Tây Ninh đã nhanh chóng triển khai lực lượng truy xét và bắt giữ thành công nghi phạm sau khoảng 5 giờ gây án.

Nguyễn Quang/VOV-TP.HCM
Điều tra vụ bố đẻ dùng dao làm con trai tử vong sau mâu thuẫn gia đình ở Điện Biên
VOV.VN - Chiều 18/5, tại thôn Mỹ Hưng, xã Thanh Nưa (xã Thanh Hưng cũ) tỉnh Điện Biên xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người đàn ông tử vong sau mâu thuẫn với bố đẻ.

Nghi án chồng sát hại vợ cũ: Truy tìm hung thủ, hỗ trợ gia đình nạn nhân
VOV.VN - Chiều nay (12/5), chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị đã có những hỗ trợ ban đầu, giúp gia đình nạn nhân trong vụ nghi án chồng sát hại vợ cũ xảy ra tại bản Yên Hợp, xã Kim Phú.

Con ruột cấu kết bạn bè phá két sắt lấy tài sản của gia đình
VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa điều tra, làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại xã Hòa Tiến. Đối tượng gây án con ruột cấu kết bạn bè phá két sắt lấy tài sản của gia đình.

