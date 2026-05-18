  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Điều tra vụ bố đẻ dùng dao làm con trai tử vong sau mâu thuẫn gia đình ở Điện Biên

Thứ Hai, 17:04, 18/05/2026
VOV.VN - Chiều 18/5, tại thôn Mỹ Hưng, xã Thanh Nưa (xã Thanh Hưng cũ) tỉnh Điện Biên xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người đàn ông tử vong sau mâu thuẫn với bố đẻ.

Theo thông tin ban đầu từ người dân địa phương, vụ việc xảy ra vào khoảng 13h. Trong lúc xảy ra mâu thuẫn gia đình, hai bố con ruột đã xảy ra xô xát.

Nạn nhân là anh T., khoảng ngoài 30 tuổi, trú tại thôn Mỹ Hưng, xã Thanh Nưa. Người dân cho biết, trong lúc cãi vã, anh T. được cho là đã cầm dao đuổi bố chạy ra sân nhà. Trong quá trình giằng co, ông V. (khoảng 60 tuổi) đã giằng được dao và đâm trúng con trai khiến nạn nhân gục tại khu vực trước cửa nhà. Ngay sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Khu vực xảy ra án mạng. (Ảnh: người dân cung cấp)

Theo tìm hiểu của phóng viên, anh T. chưa lập gia đình, từng nhiều lần vi phạm pháp luật và mới trở về địa phương thời gian gần đây.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc
Tag: mâu thuẫn gia đình Điện Biên bố đẻ dùng dao làm con trai tử vong
Khởi tố 12 học sinh lao vào quán cà phê tấn công 1 người tử vong
Khởi tố 12 học sinh lao vào quán cà phê tấn công 1 người tử vong

Nhóm thanh thiếu niên ở Cà Mau tụ tập, mang theo hung khí đi giải quyết mâu thuẫn, sau đó lao vào quán cà phê tấn công đối thủ khiến một người tử vong tại chỗ. Công an đã bắt giữ 15 đối tượng liên quan, trong đó có 12 học sinh.

Tuyên án tử hình kẻ đốt quán cafe "Hát cho nhau nghe" khiến 11 người tử vong
Tuyên án tử hình kẻ đốt quán cafe "Hát cho nhau nghe" khiến 11 người tử vong

VOV.VN - Kẻ đốt quán cafe "Hát cho nhau nghe" ở Phạm Văn Đồng (TP Hà Nội) - bị cáo Cao Văn Hùng vừa bị tòa tuyên mức án Tử hình về hai tội Giết người và Hủy hoại tài sản.

Bắt giam tài xế xe đầu kéo tông taxi, 2 người tử vong
Bắt giam tài xế xe đầu kéo tông taxi, 2 người tử vong

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố, bắt tạm giam tài xế xe đầu kéo chở cát gây tai nạn khiến 2 người tử vong.

