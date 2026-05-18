Điều tra vụ bố đẻ dùng dao làm con trai tử vong sau mâu thuẫn gia đình ở Điện Biên

Theo thông tin ban đầu từ người dân địa phương, vụ việc xảy ra vào khoảng 13h. Trong lúc xảy ra mâu thuẫn gia đình, hai bố con ruột đã xảy ra xô xát.

Nạn nhân là anh T., khoảng ngoài 30 tuổi, trú tại thôn Mỹ Hưng, xã Thanh Nưa. Người dân cho biết, trong lúc cãi vã, anh T. được cho là đã cầm dao đuổi bố chạy ra sân nhà. Trong quá trình giằng co, ông V. (khoảng 60 tuổi) đã giằng được dao và đâm trúng con trai khiến nạn nhân gục tại khu vực trước cửa nhà. Ngay sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Khu vực xảy ra án mạng. (Ảnh: người dân cung cấp)

Theo tìm hiểu của phóng viên, anh T. chưa lập gia đình, từng nhiều lần vi phạm pháp luật và mới trở về địa phương thời gian gần đây.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.