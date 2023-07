Bắt nghi phạm giết người phụ nữ ở Lai Châu

Bắt nhóm trộm cắp xe mô tô liên tỉnh

Ngày 13/7, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Nghệ An cho biết đã bắt giữ nhóm 6 đối tượng trú tại các tỉnh Thái Bình và Nghệ An để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản (trộm xe mô tô). Đây là nhóm đối tượng gây ra hàng chục vụ trộm cắp xe mô tô tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.