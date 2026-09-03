Bắt nghi phạm liên quan vụ án mạng 4 người thương vong ở Đồng Nai

Khu vực xảy ra vụ án đang được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra.

Theo một lãnh đạo xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai, vụ án mạng làm 3 người trong một gia đình tử vong, nghi phạm gây án đã bị cơ quan điều tra bắt giữ.

Thông tin ban đầu cho biết, vụ việc xảy ra khoảng 2h sáng nay. Các nạn nhân bị nghi phạm dùng hung khí tấn công đến tử vong là người mẹ và hai người con. Còn người chồng thì bị thương và đang cấp cứu tại một bệnh viện ở Đồng Nai.