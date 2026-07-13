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Đồng Nai: Điều tra vụ án mạng khiến 3 người tử vong trong đêm

Thứ Hai, 14:43, 13/07/2026
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Rạng sáng 13/7, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Đồng Nai đã khẩn trương vào cuộc điều tra vụ án mạng xảy ra khu phố 8, phường Lộc Ninh khiến 3 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, Lê Minh Cường (SN 1980, trú tại phường Minh Hưng, Thành phố Đồng Nai) và chị Lê Thị Thanh Thi (SN 1990, ngụ phường Lộc Ninh, Thành phố Đồng Nai) cùng làm việc tại công ty ở khu công nghiệp Minh Hưng, Thành phố Đồng Nai và có tình cảm với nhau được hơn 2 năm nay.

Thời gian gần đây, Cường với chị Thi có mâu thuẫn tình cảm, chị Thi về nhà bố mẹ đẻ của mình tại khu phố 8, phường Lộc Ninh để ở.

Dong nai Dieu tra vu an mang khien 3 nguoi tu vong trong dem hinh anh 1
Công an phong tỏa khu vực xảy ra án mạng

Chiều 12/7, Cường đi xe máy đến nhà Thi để chơi. Khi đến nơi, cha chị Thi là ông Lê Văn Cư đang nhậu với cùng với con rể là Trần Thanh Hào ở trước hiên nhà của ông Cư. Thấy vậy, Cường mua thêm đồ để nhậu chung, ăn tối với mọi người trong nhà.

Vào khoảng 1h, ngày 13/7, trong lúc nói chuyện, giữa Cường và chị Thi xảy ra mâu thuẫn. Lúc này Cường lấy 1 hung khí chém vào đầu chị Thi và chém nhiều nhát vào đầu và người mẹ của chị Thi là bà Trương Thị Thiệt (SN 1966). Hai nạn nhân bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Sau khi gây án, Lê Quốc Cường vào phòng ngủ của nhà nạn nhân lấy dây điện quấn vào người tự tử và tử vong tại chỗ.

Theo Vũ Hội/Công an nhân dân
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