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Bắt người phụ nữ hành nghề bói toán để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ Ba, 18:38, 21/07/2026
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VOV.VN - Ngày 21/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị Phượng, sinh năm 1973, trú phường Điện Bàn Bắc, thành phố Đà Nẵng để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Phạm Thị Phượng hành nghề bói toán tại nhà và tự xưng là “Tý”. Thông qua người quen giới thiệu, một người phụ nữ tìm đến Phượng nhờ giúp lấy lại khoảng 10 tỷ đồng đã bị lừa đảo chiếm đoạt trước đó.

bat nguoi phu nu hanh nghe boi toan de dieu tra hanh vi lua dao chiem doat tai san hinh anh 1
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định đối với Phạm Thị Phượng.

Lợi dụng sự tin tưởng của bị hại, Phượng đưa ra nhiều thông tin gian dối, tự nhận có khả năng giúp thu hồi số tiền bị mất và liên tục hứa hẹn về thời gian nhận lại tiền. Để tạo lòng tin, Phượng nhiều lần yêu cầu bị hại chuyển tiền vào các tài khoản do mình chỉ định với nhiều lý do khác nhau.

Tin vào những lời hứa của Phượng, từ ngày 25/12/2024 đến ngày 14/01/2025, bị hại đã nhiều lần chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng với tổng số tiền 179 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của Phạm Thị Phượng và những người có liên quan; đồng thời xác định vai trò của từng cá nhân để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

CTV Nguyên Hưng/VOV-Miền Trung
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