Bắt nhóm cướp táo tợn người đi đường vào ban đêm tại Thanh Hóa

Ngày 20/3, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa quyết định bắt giữ 3 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Xuân (17 tuổi, trú tại phường Đông Hải); Nguyễn Văn Hùng (17 tuổi, trú tại phường Quảng Thành) và Nguyễn Xuân Tú (18 tuổi, trú tại phường Quảng Hưng, Thành phố Thanh Hóa) về hành vi cướp tài sản.

Những hung khí các đối tượng dùng để cướp tài sản (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Theo hồ sơ vụ án, thời gian gần đây, trên một số các tuyến giao thông như đại lộ Nam sông Mã, đại lộ Võ Nguyên Giáp và tuyến quốc lộ 47 đi qua địa bàn Thành phố Thanh Hóa và Sầm Sơn liên tiếp xảy ra các vụ cướp tài sản.

Nạn nhân của các vụ cướp tài sản này chủ yếu là các nữ công nhân đi làm ca đêm hoặc những người phụ nữ đi chợ đầu mối mua hàng vào khoảng thời gian từ 2-5h sáng.

Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng đêm tối và đường vắng. Chúng có từ 2-4 người bịt mặt, sử dụng xe máy phân khối lớn, tháo biển kiểm soát vượt lên ép xe nạn nhân vào lề đường và dùng dao, kéo, kiếm khống chế cướp nữ trang bằng vàng, điện thoại di động hoặc tiền mặt.

Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương phối hợp với Công an Thành phố Thanh Hóa, Công an Thành phố Sầm Sơn và Công an huyện Quảng Xương tập trung lực lượng, nhanh chóng điều tra, xác minh và bắt khẩn cấp các đối tượng nói trên.

Tại cơ quan điều tra, 3 đối tượng khai nhận, từ đầu tháng 10/2017 đến khi bị bắt, chúng đã gây ra 18 vụ cướp tài sản trên các tuyến quốc lộ 47, đại lộ Võ Nguyên Giáp, đại lộ Nam sông Mã qua địa phận Thành phố Thanh Hóa, Thành phố Sầm Sơn. Tổng số số tiền chiếm đoạt được là hơn 30 triệu đồng và 11 chiếc điện thoại di động.

Hiện nay, cơ quan điều tra vẫn đang tiến hành xác minh và truy bắt một số đối tượng khác trong ổ nhóm cướp tài sản nói trên.

Công an tỉnh Thanh Hóa cũng phát đi thông báo, Ai là nạn nhân của các vụ án có thủ đoạn nêu trên xin gọi điện thoại đến trực ban hình sự theo số máy: 02373858252 hoặc báo với cơ quan Công an nới gần nhất để được giải quyết./.