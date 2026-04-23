Bắt nhóm thanh niên mang hung khí truy đuổi nhau trên phố

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện vào ngày 10/4, trên nền tảng mạng xã hội Telegram đăng tải bài viết kèm video dài 43 giây, ghi lại cảnh một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô, mang theo hung khí, la lối, khiêu khích nhau trên đường phố (nghi xảy ra tại đường Nguyễn Cảnh Chân, phường Liên Chiểu).

Các đối tượng bị khởi tố

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng đã chỉ đạo các tổ công tác khẩn trương vào cuộc, tập trung xác minh, truy xét. Chỉ sau 5 ngày, lực lượng chức năng đã làm rõ nội dung vụ việc, triệu tập các đối tượng liên quan về làm việc.

Kết quả điều tra xác định, rạng sáng 10/4, tại các tuyến đường thuộc phường Liên Chiểu, nhóm đối tượng gồm: Ngô Văn Dương và Ngô Văn Cường (cùng sinh năm 2007), Trần Duy Minh (sinh năm 2008), Nguyễn Văn Lộc, Phạm Văn An và Bùi Ngọc Pháp (cùng sinh năm 2009) và một đối tượng chưa rõ lai lịch đã điều khiển xe mô tô, mang theo nhiều hung khí nguy hiểm như súng bắn đạn hạt nở, bình xịt hơi cay, kiếm, tuýp sắt… để truy tìm, đuổi đánh người khác.

Tiếp đó, tối 14/4, Phan Phước Đức (sinh năm 2008, trú tại phường Liên Chiểu) cùng một số đối tượng khác thực hiện hành vi tương tự. Đến rạng sáng 15/4, các đối tượng nói trên cùng Mai Võ Xuân Huy (sinh năm 2010) và Nguyễn Quang Hiếu (sinh năm 2011) tiếp tục tụ tập, mang theo hung khí như dao phóng lợn, kiếm, ba chĩa… để truy đuổi, giải quyết mâu thuẫn trên đường phố.

Cơ quan công an tống đạt các quyết định với nhóm đối tượng.

Quá trình đấu tranh xác định, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa các nhóm thanh thiếu niên. Lực lượng chức năng đã tạm giữ nhiều tang vật gồm: 2 kiếm kim loại, 1 bình xịt hơi cay, 1 cây ba trắc, 1 dao phóng lợn, 2 súng bắn đạn hạt nở cùng 3 xe mô tô sử dụng để gây án.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với 7 đối tượng gồm: Ngô Văn Dương, Ngô Văn Cường, Nguyễn Văn Lộc, Trần Duy Minh, Phạm Văn An, Bùi Ngọc Pháp, Phan Phước Đức.

Đối với Mai Võ Xuân Huy và Nguyễn Quang Hiếu (từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã đề nghị chính quyền địa phương áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường theo quy định.

Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đang tiếp tục truy xét các đối tượng liên quan còn lại để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

